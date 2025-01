📷 🎥 Lopen, fiets, step: Wereldberoemde steward heeft verrassing in petto voor 2025

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wereldberoemd werd hij vorig jaar in Vlaanderen. Steward Rik Bossuyt is dit jaar de man van de affiche van Kuurne-Brussel-Kuurne.

Je herinnert je wel de beelden van de steward die bij heel wat voorjaarsklassiekers de renners begeleid van de finish tot aan het podium.

Op zondag 2 maart wordt Kuurne-Brussel-Kuurne gereden. De organisatie heeft Karl Vannieuwkerke als presentator voor de ploegenvoorstelling.

Op de affiche staat echter Rik Bossuyt. Hij is de hoofdsteward van de wedstrijd en sinds vorig jaar is hij wereldberoemd doordat hij in beeld kwam bij de begeleiding van de renners.

‼️Eén man, één legende: onze hoofdsteward Rik Bossuyt! ‼️



Dit jaar zetten we Rik in de spotlights als het gezicht van Kuurne-Brussel-Kuurne. Dankzij Rik én onze vrijwilligers blijft #KBK uitblinken. Samen maken we de koers sterker, sneller en beter. 🙌❤️

We zagen hem al lopen, fietsen of steppen. Sinds vorig jaar kreeg hij de bijnaam de steppende steward en zo staat hij nu ook op de affiche van Kuurne-Brussel-Kuurne.

“Het was niet mijn bedoeling om in de schijnwerpers te staan”, zegt hij aan de Krant van West-Vlaanderen. “De koers draait om de renners, niet om mij. Maar sommige dingen kun je niet tegenhouden.”

Naar eigen zeggen heeft hij voor dit jaar een verrassing in petto. “Wie aan de finish staat of Kuurne-Brussel-Kuurne op tv volgt, zal het vanzelf zien”, lacht hij.