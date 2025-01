Organisatie WK veldrijden noemt cijfers: "Zoveel meer tickets verkocht door Van Aert"

De deelname van Wout van Aert aan het WK veldrijden is niet alleen in ons land op gejuich onthaald. Ook de organisatie is er maar wat blij mee.

Wout van Aert maakte vorig weekend bekend dat hij toch zal deelnemen aan het WK veldrijden. Dat zorgde voor heel veel blije gezichten in ons land. Maar ook de organisatie van het WK in het Noord-Franse Liévin is ontzettend blij met de komst van onze landgenoot. Dat voelden ze meteen aan de ticketverkoop. “We zien echt een piek in de ticketverkoop”, reageert WK-organisator Nicolas André aan Sporza dinsdag. En het verschil is gigantisch blijkbaar. “Sinds de aankondiging van zondagavond hebben we 2.500 tickets meer verkocht”, glundert de organisator. En dat zal alleen maar nog toenemen richting zondag. “De aanwezigheid van Wout van Aert speelt in ons voordeel. We zien echt een piek in de ticketverkoop en daar zijn we heel tevreden mee”, besluit André. Nu nog kijken of Wout van Aert de droom van al die landgenoten langs het parcours kan waarmaken en de absolute topfavoriet Mathieu van der Poel weet te kloppen.