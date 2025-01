Tim Wellens maakte opvallende overstap: "Interesseerde me vroeger niet, maar nu..."

Net als de voorbije jaren focust Tim Wellens zich dit jaar weer op de Vlaamse klassiekers, waar ook kopman Tadej Pogacar weer komt meedoen. De Waalse klassiekers laat hij al een tijdje links liggen.

Tot hij in 2023 de overstap maakte van Lotto naar UAE Team Emirates reed Tim Wellens veel koersen in het klassieke voorjaar, van de Omloop Het Nieuwsblad tot Luik-Bastenaken-Luik. Dat doet hij nu niet meer.

Bij UAE Team Emirates komt Wellens enkel aan de start in de Vlaamse klassiekers en daar is een duidelijke reden voor. "De wielersport is de laatste jaren echt enorm geëvolueerd, alles gaat zo snel...", zegt Wellens bij La Dernière Heure.

Van Ardennen naar Vlaamse klassiekers

In 2019 kon Wellens nog finales rijden in de Ardennenklassiekers, dat zou nu niet meer lukken. "Ik kan simpelweg de wattages per kilo niet meer leveren die vandaag nodig zijn in zulke koersen", heeft Wellens moeten vaststellen.

Bij de Vlaamse klassiekers ligt dat anders en daarom is Wellens zich ook meer op die wedstrijden gaan richten. Hij is ze ook steeds meer gaan waarderen. "Vroeger interesseerde het Vlaamse voorjaar me niet echt, maar nu kijk ik er naar uit."

Met de Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem, Dwars Door Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix staan er weer heel wat koersen op het programma van Wellens. De E3, Gent-Wevelgem en de Ronde rijdt Wellens samen met Pogacar.