"Heel ver kan dat niet weg zijn": Thibau Nys vol hoop voor het WK veldrijden

De Belgische delegatie op het WK veldrijden hield zopas een persconferentie. Ook Thibau Nys deed zijn zegje over wat we mogen verwachten.

Twee weken geleden was Thibau Nys de man die het Mathieu van der Poel zou moeilijk moeten maken op het WK veldrijden, maar die rol heeft hij ondertussen niet meer.

Toen Wout van Aert zijn deelname aan het WK aankondigde werd er niet meer gesproken over Thibau Nys. Toch blijft hij één van de kanshebbers op een medaille.

Nys is vooral blij dat hij gezond en wel aan de start kan komen. “De ziekte is nooit doorgebroken”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad over de problemen die hij recent met zijn gezondheid had.

“Ik heb gedaan wat ik moest doen en hoop dat het volstaat om zondag een goede koers te rijden. Ik ben niet naar een zware intensieve prikkel gaan zoeken.”

Nys kijkt er naar uit, maar houdt toch zijn hart vast voor zondig. “Ik hoop dat mijn lichaam een beetje gereset is. Benidorm is nog maar twee weken geleden, heel ver kan dat niet weg zijn. Ik hoop dat de batterijen zijn opgeladen”, besluit hij.