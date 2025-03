Vriendin van Tom Boonen komt met hilarische uitspraak over zijn vriendenkring

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tom Boonen en Wiebeke De Wachter vormen al jaren een koppel. Een rennersvrouw ging zij echter nooit geworden zijn.

Mocht Wiebeke De Wachter Tom Boonen tegengekomen zijn toen hij nog volop aan het koersen was, dan zouden ze volgens haar nooit een koppel geworden zijn.

“Ik heb onmetelijk veel respect voor koersvrouwen die dat wél allemaal slikken, een man die altijd maar op de fiets zit en zelden naast hen in de zetel”, vertelt ze aan HUMO.

Opvallend is wel dat de twee 14 jaar verschillen. Al kan het natuurlijk zijn dat Wiebeke valt op mannen met meer maturiteit. “Misschien hebben we elkaar ergens in het midden gevonden, dat kan”, vertelt ze.

Al doet ze een hilarische uitspraak en vaststelling over de vriendenkring van Tom. “Wel opvallend: Toms beste vrienden hebben stuk voor stuk een lief van mijn leeftijd”, lacht ze.

“En allemaal geïmporteerd. Ik uit Gent, twee anderen uit Limburg, en nog een vriendin uit Oost-Vlaanderen. Ik kan het sowieso altijd goed vinden met mensen die een stuk ouder zijn dan ik”, besluit ze.