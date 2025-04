Van de hemel naar de hel: Steff Cras incasseert nieuwe domper dag na eerste profzege

Een dag na zijn eerste zege uit zijn carrière is het alweer fout gelopen voor Steff Cras. De Belg van TotalEnergies moest in de Ronde van Asturië opgeven in de leiderstrui.

In zijn achtste jaar bij de profs mocht de 29-jarige Steff Cras donderdag eindelijk zijn eerste zege bij de profs vieren in de Ronde van Asturië. Hij klopte zijn medevluchter Marc Soler in de sprint en sloeg dus meteen een dubbelslag.

Met een minuut voorsprong op de rest van het peloton mocht Cras dromen van een mooi eindresultaat in de vierdaagse Spaanse rittenkoers. Maar nog geen dag na zijn eerste triomf, sloeg pech alweer toe bij Cras.

De renner van TotalEnergies kwam ten val in een afdaling en moest opgeven, dat meldt de organisatie van de Ronde van Asturië op zijn sociale media. Welke blessures Cras heeft opgelopen, is op dit moment nog niet duidelijk.

Zoveelste valpartij voor Cras

Voor de 29-jarige Belg is het al de zoveelste keer dat hij door een valpartij moet opgeven. In 2022 moest hij in de tweede etappe van de Vuelta opgeven, in 2023 stond Cras dertiende in de Tour toen hij in de achtste rit ten val werd gebracht door een toeschouwer.

Vorig jaar was Cras ook betrokken bij de zware val in het Baskenland, waarbij hij een geperforeerde long, een gebroken rib en acht gebroken dwarsuitsteeksels van de wervel opliep. Eind vorig jaar kreeg hij na een zestiende plaats in de Tour af te rekenen met gordelroos.