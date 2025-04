Eddy Merckx komt met update over zijn gezondheid: "Begint een beetje veel te worden"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Net als Remco Evenepoel kwam Eddy Merckx in december ten val met de fiets. De vijfvoudige Tourwinnaar is nog altijd aan het revalideren nadat hij meerdere keren onder het mes moest.

Op 9 december brak Eddy Merckx (79) zijn heup bij een val met de fiets. Merckx kreeg een prothese, maar het revalideren ging de afgelopen maanden bijzonder moeizaam. Er was dan ook een probleem met zijn prothese.

Die stond niet vast op zijn dijbeen, waardoor Merckx nog een tweede keer onder het mes moest. Dat is nu wel het geval, al heeft Merckx nu nog een klein probleempje met de doorbloeding van zijn prothese, al zal dat volgens Merckx maar van korte duur zijn.

Derde operatie voor Merckx

"Ik ben weer beginnen fietsen. Al heb ik dat de laatste maand niet meer gedaan, want ik mocht helemaal niets meer doen. De laatste twee weken heb ik volledig plat moeten liggen door die doorbloeding", zegt Merckx bij VTM Nieuws.

Na zijn tweede operatie op 7 april moest Merckx nog eens onder het mes gaan voor een drainage. "Het begint een beetje veel te worden", lacht Merckx. Want Merckx wil toch graag weer fietsen.

Het is niet dat hij er zenuwachtig van wordt, maar hij zit toch op hete kolen om opnieuw te gaan fietsen in het goede weer. De komende dagen stijgen de temperaturen ook boven de 20 graden, wat goed nieuws is voor Merckx.