Opdoffer voor Soudal Quick-Step: 'Gevreesd scenario wordt werkelijkheid: Belgische ploeg op het punt groot talent kwijt te spelen'

De klassieke kern van Soudal Quick-Step zal er volgend jaar anders uitzien. Een best groot talent als Luke Lamperti is op weg naar de uitgang.

Soudal Quick-Step had vermoedelijk toch graag met hem verder gewild, als dat tot de mogelijkheden behoorde. Het is bekend dat Soudal Quick-Step in het klassieke voorjaar de laatste seizoenen niet al te best gescoord heeft. Bij momenten was het de nog altijd maar 22-jarige Luke Lamperti die nog enigszins de meubelen kon redden.

Dat deed hij vorig seizoen met een zevende plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne. In 2025 was Lamperti goed voor een derde plaats in Nokere Koerse en een tweede plek in de Bredene Koksijde Classic. Hij heeft dus wel een goede sprint, maar het grotere werk was nog wel te hoog gegrepen. In Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix haalde hij de finish niet.

Straks ploegmaat van Powless

Een week geleden raakte al bekend dat Lamperti op de radar stond van EF Education-EasyPost. Toen werd slechts bericht dat hij een mogelijkheid was dat hij bij de ploeg van Neilson Powless zou tekenen. Het Laatste Nieuws bevestigt nu dat de renner wel degelijk op weg is naar deze ploeg. Een vertrek dat Soudal Quick-Step met het oog op de toekomst wellicht wel zal betreuren.

Anderzijds moet er ook budget vrijgemaakt worden om Jasper Stuyven aan te trekken. Als Soudal Quick-Step zijn komst kan afronden, heeft het voor het klassieke werk sowieso al betere papieren dan de voorbije jaren. Wellicht is het geen toeval dat EF Education-EasyPost als Amerikaanse ploeg interesse heeft in Lamperti. Hij heeft immers ook de Amerikaanse nationaliteit.

Lamperti rijdt nog de Giro voor Soudal Quick-Step

Hij zou zich bij deze ploeg dus wel helemaal thuis moeten voelen. Zijn passage bij Soudal Quick-Step lijkt beperkt te blijven tot twee seizoenen. Lamperti komt voor de Belgische ploeg wel aan de start van de Giro.