Jonas Vingegaard doet grote opoffering om voor de derde keer de Tour de France te winnen

Jonas Vingegaard wil dit jaar weer een gooi doen naar eindwinst in de Tour. De Deen doet daarvoor ook een stevige opoffering.

Op dit moment is Jonas Vingegaard onder meer Victor Campenaerts in de Sierra Nevada om zich voor te bereiden op de Tour. De Deen komt op 9 juni aan de start van de Dauphiné, waar hij het voor het eerst dit jaar zal opnemen tegen Tadej Pogacar.

De Deen zag dit voorjaar ook hoe Pogacar de Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik won. Maar schrik heeft Vingegaard niet gekregen van Pogacar voor de Tour.

"Het is niet omdat je in de lente de beste bent, dat je dat in de Tour de France ook gaat zijn", zei hij op een digitale persconferentie. Vingegaard focust alleen op zichzelf en probeert dan ook zo goed mogelijk te zijn.

Vingegaard maanden niet in Denemarken

Daarvoor is Vingegaard dus al een tijdje in de Sierra Nevada, eind april verkende hij al enkele ritten van de Tour. "Ik ga niet meer terug naar Denemarken tot na de Tour de France", stelt Vingegaard echter.

De Deen staat bekend als familieman en brengt graag veel tijd door met zijn vrouw Trine en hun dochter en zoontje. Voor Vingegaard wordt dat dus een grote opoffering, ook al komen ze geregeld op bezoek op stage.