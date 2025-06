Tim Merlier maakt het niet ingewikkelder dan het is en legt belangrijke keuze uit richting Tour de France

Tim Merlier rijdt dit jaar weer eens de Tour de France. Hij bereidt zich op de rittenkoers voor via de Baloise Belgium Tour.

Geen Dauphiné of Ronde van Zwitserland voor Tim Merlier. Hij kiest ervoor om in aanloop naar de Tour de France de Baloise Belgium Tour te rijden. Met de nodige ambities, zo maakt hij meteen ook duidelijk.

“Ik probeer enkele keren mee te sprinten de komende dagen en op z’n minst één ritzege mee te pikken. Ik heb geen specifieke etappe aangestipt, maar op het eerste gezicht komen er drie scoringskansen: woensdag in Knokke-Heist, donderdag in Putte en op de slotdag in Brussel”, is hij duidelijk aan Het Laatste Nieuws.

Merlier sprint tegen Philipsen in Baloise Belgium Tour

Hij krijgt ook de kans om tegen een andere snelle Belg te sprinten. “De duels met Jasper Philipsen worden mooie tests. Niet dat mijn vertrouwen valt of staat met een overwinning, maar ik zou er toch wel graag eentje boeken.”

De Dauphiné en de Ronde van Zwitserland liet Merlier bewust links liggen. Hij wou enkele massasprints hebben voor de Tour de France en in die grotere rittenkoersen zijn er niet echt veel concurrenten aan de slag om je mee te meten.

“Vandaar de keuze voor deze Baloise Belgium Tour, omdat de focus in die andere rittenkoersen toch meer op klimwerk ligt en er minder sprinters aanwezig zijn om me mee te meten. Eigenlijk volg ik gewoon mijn gevoel. Uit ervaring weet ik dat dat het beste recept is”, besluit Merlier.