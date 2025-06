Tim Wellens verdedigt zijn Belgische titel tijdrijden niet en geeft daar logische reden voor

Uittredend Belgisch kampioen tijdrijden Tim Wellens zal vrijdag zijn titel in Brasschaat niet verdedigen. Wereldkampioen Tadej Pogacar en de Tour zijn de oorzaak.

Vorig jaar kroonde Tim Wellens zich voor het eerst tot Belgisch kampioen tijdrijden. Door de afwezigheid van Wout van Aert, Remco Evenepoel, Yves Lampaert en Victor Campenaerts lag de weg helemaal open.

Wellens kroonde zich wel verrassend tot Belgisch kampioen, zijn laatste zege in een tijdrit dateerde al van 2019. Hij hield Alec Segaert met negen seconden van de Belgische titel, Rune Herregodts pakte brons op 29 seconden.

Wellens geeft Tour voorrang op BK tijdrijden

Zijn titel zal Wellens vrijdag niet verdedigen. "Omdat het simpelweg niet in de agenda past. Vrijdag 27 juni is de dag waarop we met de Tourselectie terugkeren van trainingskamp op hoogte in Isola 2000", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

Wellens stelt dat vorig jaar een buitenkans was op de Belgische titel door de afwezigheid van Van Aert en Evenepoel. Die laatste zal er dit jaar wel bij zijn, zo bevestigde Evenepoel tijdens de Dauphiné zelf aan Wellens.

Voor Wellens zal het dus bij vijf tijdritten in de Belgische trui blijven. Vorig jaar twee in de Tour, in de Ronde van Polen, de Renewi Tour en dit jaar de Dauphiné. In Polen kon Wellens ook zegevieren in zijn Belgische driekleur.