Wout en Victor dollen met elkaar: zelfs ruimte om enorme kater van Van Aert op te rakelen binnen Visma-Lease a Bike

De sfeer zit nog goed bij Visma-Lease a Bike. Wout van Aert en Victor Campenaerts dollen met elkaar, ook nu tijdens de derde Tourweek de inspanningen moeten beginnen wegen.

Tijdens een reportage voor Vive le Vélo heeft Sammy Neyrinck samengezeten met de drie Belgen van Visma-Lease a Bike: Tiesj Benoot, Victor Campenaerts en Wout van Aert. Ze hebben alle drie al veel gegeven in de Tour. Tijdens dit onderonsje werd er behoorlijk wat afgelachen. Daar zorgden vooral Victor Campenaerts en Wout van Aert voor.

Het werelduurrecord van Campenaerts kwam ter sprake. Zijn twee ploegmaats moesten raden hoe snel hij precies reed. Benoot weet nog dat het 55 kilometer per uur was. Van Aert was ook op de hoogte van de cijfers na de komma: hij wist dat het 55,089 kilometer per uur was. Daar was Campenaerts best wel van onder de indruk.

Van Aert grapt over werelduurrecord Campenaerts

Benoot herinnerde zich dan weer dat Campenaerts deze prestatie neerzette in Aguascalientes. Als het ging over de plek waar Campenaerts het werelduurrecord realiseerde, grapte Van Aert: "Het was ergens waar het goed bolde, denk ik." Al grappend een steekje uitdelen aan een ploegmaat: dat moet absoluut kunnen bij Visma-Lease a Bike.

Wie kan uitdelen, moet echter ook kunnen incasseren. Op het moment dat Sammy Neyrinck een zeer gevoelige vraag aankondigt, is Victor Campenaerts er als de kippen bij om zijn vermoeden over het onderwerp uit de doeken te doen: "Neilson Powless?" De drie Belgische ploegmaats barsten vervolgens helemaal in lachen uit.

Herinnering aan Dwars door Vlaanderen

Dat was uiteraard een verwijzing naar de ontknoping in Dwars door Vlaanderen. Drie Visma-renners waren in die wedstrijd op pad met Neilson Powless. De zege leek in de maak, maar Powless bezorgde Van Aert een ferme kater door hem te kloppen in de sprint.