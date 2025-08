UAE Team Emirates-XRG zit heel erg verveeld met iets ondanks eindzege in Tour de France

UAE Team Emirates won voor het tweede jaar op rij de Tour de France met Tadej Pogacar. Toch zijn het niet allemaal vreugdekreten bij de ploeg van de Sloveen.

De dominantie van Tadej Pogacar was ook dit jaar bijzonder groot. Het leek wel of hij met sprekend gemak van zijn tegenstanders kon wegrijden, op weg naar een vierde eindzege.

De ploeg kreeg echter met een grote tegenvaller te maken: het uitvallen na een zware crash van Joao Almeida. De gevolgen daarvan waren niet te overzien, zo beseffen ze bij de ploeg van Pogacar maar al te goed.

“Ik ben ervan overtuigd dat hij het podium had gehaald, of er in ieder geval voor had gevochten”, zegt teammanager Joxean Matxin Fernandez aan de Spaanse krant AS.

Teamklassement niet winnen doet pijn bij UAE Team Emirates-XRG

De afwezigheid van Almeida had een veel grotere invloed dan enkel zijn eigen klassement. Ook het team ondervond last van de afwezigheid van de Spanjaard.

“Ook wat betreft het teamklassement. Door die crash denk ik dat we een podiumplaats en ook het ploegenklassement hebben verloren”, gaat Fernandez verder. Dat moesten ze laten aan Visma Lease a Bike en dat doet duidelijk pijn.