Eén zinnetje zegt genoeg: Wout van Aert heeft beslissing genomen over het WK

Komt Wout van Aert eind dit jaar aan de start van het WK in Rwanda? Er komt nog een gesprek met bondscoach Serge Pauwels, maar zijn beslissing lijkt al gemaakt te zijn.

Toen Wout van Aert de slotrit van de Tour won in Parijs, met drie keer de beklimming van Montmartre, dacht bondscoach Serge Pauwels meteen aan het parcours van het WK in Rwanda. In de finale zit bijna een kopie van Montmartre.

Het parcours van de slotrit van de Tour en het WK in Rwanda is wel helemaal anders. De laatste rit van de Tour was slechts 132,3 kilometer lang en er waren amper 1.162 hoogtemeters. Het WK in Rwanda is 267,5 km lang en telt 5.475 hoogtemeters.

Na het criterium in Herentals gaf Van Aert toe dat hij nog niet met de bondscoach had gepraat over het WK. Maar met één uitspraak lijkt de keuze van Van Aert gemaakt te zijn. "Een WK is altijd mooi, maar het moet zin hebben", zei hij bij Sporza.

Slaat Van Aert het WK over?

Met zoveel hoogtemeters zal het voor Van Aert lastig worden om te concurreren met echte klimmers zoals Pogacar, Evenepoel, Del Toro, Healy en Ayuso. En voor de kleine kans die Van Aert heeft op het WK, moet hij zich ook stevig voorbereiden.

Een hoogtestage is bijna een verplichting, terwijl ook vaccinaties sterk worden aangeraden. Die moeten ook op tijd ingenomen worden om effectief te zijn op het WK in Rwanda. Kort voor het WK de knoop doorhakken lijkt dan ook moeilijk.

Het WK laten schieten en op andere doelen mikken, zoals Mathieu van der Poel doet, lijkt dus logisch voor Van Aert. Hij hervat in de Ronde van Duitsland (20-24 augustus) en rijdt begin september ook de Canadese koersen.