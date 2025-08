📷 Remco Evenepoel zit weer op de fiets: olympisch kampioen spreekt meteen stevige taal

Remco Evenepoel is opnieuw aan het trainen na zijn opgave in de Tour de France. De dubbele olympische kampioen klinkt alweer bijzonder gemotiveerd.

Op 19 juli, in de veertiende etappe van de Tour, kneep Remco Evenepoel de remmen dicht. Een derde slechte dag op rij was er te veel aan. Hij moest al snel lossen op de Tourmalet en zag het niet meer goed komen.

Evenepoel verdween zo uit de Tour, een week later zou hij toegeven dat hij met een gebrokken rib reed door een val op het BK. Er sluimerde ook een opkomende sinusitis in zijn lichaam, want Evenepoel lag na zijn opgave drie dagen ziek in bed.

Veel motivatie bij Evenepoel

Iets meer dan twee weken na zijn opgave heeft Evenepoel opnieuw getraind, of hij zette toch voor het eerst een training op Strava. "Coming back at y’all", lijkt Evenepoel al opnieuw vol motivatie te zitten.

Evenepoel verwees ook opnieuw naar de overleden Franse rapper Werenoi. "Als je eens wist hoeveel tijd we hebben verspild. In een poging om die tijd te recupereren, hebben we ons aan veel dingen gestoord."

Evenepoel werkte in totaal 105 kilometer af in drie uur tijd. Waar en wanneer we hem opnieuw aan de start zullen zien, is nog niet duidelijk. Evenepoel heeft wel een doel gemaakt van het WK in Rwanda eind september en het EK in Frankrijk begin oktober.