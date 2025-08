"De eindconclusie is simpel": Beyen geeft Kopecky goede raad na mislukte Tour

Lotte Kopecky kon niet schitteren in de Tour de France Femmes. De wereldkampioene was niet in topvorm en speelde slechts een bijrol, voor Ine Beyen is de conclusie duidelijk.

Na haar tweede plaats in de Tour van 2023 en de Giro van vorig jaar, wilde Lotte Kopecky met een specifieke voorbereiding mikken op de eindzege in de Tour de France Femmes. Dat bleek te hoog gegrepen te zijn. Kopecky overtuigde dit seizoen nooit bergop, onder meer door haar verstoorde winter. Na problemen met haar onderrug in de Giro werd voor de Tour dan ook al beslist om niet meer op het eindklassement te mikken. Maar ook voor ritzeges kwam Kopecky duidelijk tekort, een elfde plaats is haar beste notering. "Of Lotte Kopecky met een tevreden gevoel naar huis gaat? Ik denk vooral dat ze blij is dat het gedaan is", stelt Ine Beyen bij Het Nieuwsblad. Moet Kopecky de Tour uit haar hoofd zetten? Kopecky viel in de laatste rit wel nog aan en maakte duidelijk nog plezier op de fiets, de laatste twee dagen van de Tour waren hoopvol. Volgens Beyen is het goed dat Kopecky zo de Tour kon afsluiten. "Maar de eindconclusie is simpel: ze moet voortaan focussen op wat ze heel goed kan en niet proberen alles af te vinken. Sommige vinkjes zijn niet te zetten", doelt Beyen op het eindklassement in de Tour.