Lotte Kopecky is streng voor zichzelf na mislukte Tour de France Femmes

Lotte Kopecky heeft geen hoofdrol gespeeld in de Tour de France Femmes. De wereldkampioene is dan ook blij dat het erop zit.

Vooraf had Lotte Kopecky veel verwacht van de Tour de France Femmes, maar haar beste resultaat was een elfde plaats in de zevende etappe. Voor het eindklassement kwam ze nooit in aanmerking.

"Het doet zeer veel deugd dat de Tour erop zit", reageerde Kopecky na afloop van de laatste etappe bij VTM Nieuws. "Ik blik met gemengde gevoelens terug op de afgelopen week", zei de wereldkampioene.

Haar ploeg SD Worx-Protime heeft het uitstekend gedaan met twee ritoverwinningen van Lorena Wiebes en de Nederlandse won ook de groene trui. Kopecky won in 2023 de puntentrui.

Kopecky niet tevreden over haar eigen prestaties

Anderzijds zijn er ook haar eigen prestaties waar ze meer van had verwacht. "Het is wat het is. De eerste twee dagen waren heel moeilijk, maar ik heb nadien geprobeerd om de knop om te draaien. Er zat voor mezelf niets in."

Kopecky heeft de knop omgedraaid en geprobeerd om haar team zo goed mogelijk te helpen. Zo ging ze in de laatste etappe nog in de aanval om haar ploeggenote Van der Breggen bij te staan, maar moest ze ook weer snel lossen.