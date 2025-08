Zonneveld laat geen spaander heel van Vollering: "Echt ongelofelijk"

Demi Vollering moest voor de derde keer in vier jaar tijd tevreden zijn met de tweede plaats in de Tour de France Femmes. Thijs Zonneveld stelt zich vragen bij de tactische aanpak van Vollering en haar ploeg.

Op tactisch gebied was FDJ-Suez verre van perfect in de Tour de France Femmes. De ploeg van kopvrouw Demi Vollering benutte geen enkele kans om gele trui Pauline Ferrand-Prévot in verlegenheid te brengen.

"Er is geen enkel spel gespeeld om Ferrand-Prévot op achterstand te rijden. Ze zijn eigenlijk alleen maar bezig geweest om Gigante op achterstand te rijden", zegt analist Thijs Zonneveld in zijn podcast In De Waaier.

"Ook toen Gigante al twee, drie, vier minuten achterstand had. Het was totaal onnodig voor Vollering, maar toch bleven ze het doen." Vollering was in het klassement dan al lang voorbij Gigante opgeschoven naar de tweede plaats.

Vollering gaf ook ritzege uit handen

En ook de ritzege pakken lukte niet voor Vollering. "Dé manier voor Vollering om de rit te winnen was in een sprint. Ze heeft deze week een aantal goede sprints gereden. Wat Vollering dan doet... niet wachten op een sprint, maar zelf aangaan op het laatste klimmetje."

"Ik begrijp het gewoon niet. Ik denk dat Ferrand-Prévot daar dacht: oké, dit kan ik ook. Ik kan nog wel een tandje harder. Echt ongelofelijk." De Française reed op 6,5 kilometer van de streep alleen weg en won haar tweede etappe op rij.