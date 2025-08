Dat zullen ze bij Visma Lease a Bike graag horen: Groenewegen komt met heerlijk compliment

Vandaag raakte bekend dat Dylan Groenewegen de overstap maakt naar Unibet Tietema Rockets. De voorbije vier jaar reed hij voor Team Jayco AlUla.

De komst van Dylan Groenewegen is een knappe transfer voor Unibet Tietema Rockets. Hij moet de ploeg naar een hoger niveau tillen.

De bedoeling is ritten winnen in de grote rondes en de WorldTour, maar ook om de jonge renners in de ploeg bij te staan in hun groei naar de top.

Vier jaar reed de Nederlander voor Team Jayco AlUla, maar zijn nieuwe uitdaging vergelijkt hij zelf graag met wat hij in het verleden meemaakte bij Jumbo Visma.

Groenewegen wil met Unibet Tietema Rockets naar de Tour de France

“Eerder in mijn carrière maakte ik deel uit van een team dat nog naar de top toewerkte”, weet Groenewegen te vertellen aan Indeleiderstrui. “Bij Jumbo-Visma was nog niet alles perfect, maar terugkijkend waren dat waarschijnlijk de jaren waar ik het meest van heb genoten in mijn carrière.”

Dat zijn heel mooie woorden voor het huidige Visma Lease a Bike, de ploeg van Wout van Aert waar Groenewegen van 2016 tot en met 2021 voor reed.

“Er is iets bijzonders aan deel uitmaken van een project dat groeit en elke dag vecht om zichzelf te bewijzen. Diezelfde energie en ambitie zie ik bij Unibet Tietema Rockets, waar ze werken aan het grote doel: de Tour de France rijden”, besluit Groenewegen.