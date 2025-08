Klap voor Evenepoel? Foré stelt voorwaarden over meenemen van zijn entourage

Niet alleen Remco Evenepoel verlaat Soudal Quick-Step, maar hij neemt een hele entourage mee. Al houdt CEO Jurgen Foré wel nog een slag om de arm.

Nu de transfer van Remco Evenepoel eindelijk helemaal afgerond is, zorgt dat toch voor een kleine leegloop bij Soudal Quick-Step. Al blijven zijn Belgische knechten Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke wel aan boord.

Zij verlengden hun aflopende contract bij Soudal Quick-Step zelfs tot eind 2027 en zullen door het vertrek van Evenepoel zelf meer hun kans krijgen. Maar Evenepoel neemt wel heel wat mensen mee naar zijn nieuwe ploeg.

Kan Evenepoel zijn entourage meenemen naar Red Bull-BORA-hansgrohe?

Zo zouden ploegleider Klaas Lodewyck, mecanicien (en neef) Dario Kloeck en ploegmaat Mattia Cattaneo net als Evenepoel ook de overstap maken naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Ook zijn verzorger David Geeroms lijkt met Evenepoel mee te gaan.

"Mensen die einde contract zijn bij ons, kunnen uiteraard de ploeg verlaten. Maar we hebben ook besproken dat mensen die onder contract zijn met rust moeten gelaten worden", waarschuwt CEO Jurgen Foré bij Het Nieuwsblad.

Cattaneo en Lodewyck zijn einde contract bij Soudal Quick-Step en kunnen de ploeg dus ook gewoon verlaten. "In andere gevallen moeten we geval per geval kijken wat de exacte vraag is", stelt Foré duidelijk.