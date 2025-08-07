Onbegrip voor de keuzes van Wout van Aert: "Dat hij zo'n dingen doet..."

Onbegrip voor de keuzes van Wout van Aert: "Dat hij zo'n dingen doet..."
Foto: © photonews

De kans is klein dat Wout van Aert het WK in Rwanda gaat rijden. Ex-renner Frank Hoste vindt het jammer dat Van Aert zo'n kansen laat schieten.

Vorig jaar moest Wout van Aert het WK in Zürich noodgedwongen laten schieten na zijn zware valpartij in de Vuelta. Dit jaar kiest Van Aert er wellicht doelbewust voor om niet aan de start te staan in Rwanda en te focussen op andere doelen. 

Van Aert, die in 2020 en 2023 zilver pakte in de wegrit, laat zo opnieuw een kans schieten om wereldkampioen te worden. In september wordt Van Aert 31 jaar, heel veel kansen om wereldkampioen te worden krijgt hij niet meer. 

Moet Van Aert toch het WK rijden?

"Ik vind het spijtig", zegt ex-renner Frank Hoste bij Derailleur. "Als je belangrijke evenementen zoals het WK, maar ook de Strade Bianche of Milaan-Sanremo, begint over te slaan om te pieken op andere momenten, dan krijg je daar misschien later spijt van."

"Vorig jaar sloeg hij ook wedstrijden over, maar dan viel hij Dwars door Vlaanderen en was alles weg. Daar heb ik het moeilijk mee, dat hij zo'n dingen doet. Dat hij geen lessen trekt uit het verleden met het overslaan van wedstrijden."

"Waarom rijdt hij het WK nu niet? Hij rijdt als een speer." Bondscoach Serge Pauwels gaat akkoord. "De tijd tikt. In 2026 maakt hij kans in Canada, maar het WK in 2027 in Sallanches wordt loodzwaar en in 2028 zal het in Abu Dhabi voor de sprinters zijn."

