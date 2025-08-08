Hypertalent wint in Polen, Caruso regelt de vlucht in Burgos

Deze week zijn er zowat overal in Europa koersjes. Daarbij ook een aantal koersen op heel hoog niveau in aanloop naar onder meer de Vuelta a Espana. Hoog tijd om een en ander op te lijsten dus.

Ronde van Polen

In de Ronde van Polen waren we al toe aan rit vijf richting Zakopane. Een vroege vlucht werd in de laatste twintig kilometer monddood gemaakt en dus leken we op weg naar een sprint met een grote groep.

In de laatste tien kilometer probeerden Jan Christen en Alberto Bettiol het peloton nog te verschalken, maar op twee kilometer van het einde waren ook zij eraan voor de moeite.

In een sprint met een vrij kleine groep stond er geen maat op de piepjonge Matthew Brennan. Ben Turner werd tweede op meer dan een fietslengte, de rest stond met Bagioli op kop al bijna niet meer op de foto.

Ronde van Burgos

Ook in Spanje werd gereden in de Ronde van Burgos. Onderweg van Doña Santos naar Regumiel de la Sierra kregen we al vrij snel een vroege vlucht die zich wist los te werken.

Daarbij mooie namen als Rui Costa en Javier Romo. De vlucht zou het uiteindelijk ook gaan halen. Damiano Caruso ontsnapte en won met meer dan een minuut voorsprong op Costa en Rui Oliviera.