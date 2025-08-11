'Na zijn afscheid met Evenepoel: Geraint Thomas blijft ook in 2026 in het wielrennen'

Voormalig Tourwinnaar Geraint Thomas hangt binnenkort zijn fiets aan de haak. De Welshman blijft volgend jaar wel actief in het wielrennen.

De interviews van Geraint Thomas tijdens de Tour de France waren veelzeggend. Na bijna iedere rit herhaalde hij dat hij bezig was aan het jaar te veel en dat hij naar het einde snakte. Hij werd anoniem 58ste in zijn 14de en laatste Tour.

Voor Thomas staan er nog twee koersen op zijn programma. Op 20 augustus staat hij, samen met onder meer Wout van Aert, aan de start in de Deutschland Tour. Afscheid nemen doet Thomas in eigen land.

Thomas neemt afscheid van het peloton in Tour of Britain

Volgens La Gazzetta dello Sport wordt de Tour of Britain (2 tot 7 september) de laatste koers van Thomas. De Welshman zou na de laatste etappe zijn fiets op 39-jarige leeftijd aan de haak hangen.

Verdwijnen zal Thomas niet doen uit de wielerwereld. Bij zijn huidige ploeg INEOS Grenadiers zou Thomas Head of Racing worden, zoals Grischa Niermann dat is bij Visma-Lease a Bike.

Thomas zou dus verantwoordelijk worden voor de aanpak van de koersen bij INEOS Grenadiers. Bij de Britse ploeg staat sportief directeur Zakkari Dempster op vertrekken, hij wordt genoemd bij Red Bull-BORA-hansgrohe.