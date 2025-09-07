UPDATE: Evenepoel grijpt naast eindzege, Lotto-Belgen vieren en De Cauwer lyrisch over Vuelta-ritwinnaar: "Wat een renner!"

Na de ritzege van gisteren wilde Remco Evenepoel ook nog de eindzege in de Tour of Britain. Dat was echter niet de enige koers die vandaag op het programma stond.

Tour of Britain

Remco Evenepoel begon de laatste rit met een achterstand van welgeteld twee seconden op leider Romain Grégorie. Het zou zonde zijn om met zo'n klein verschil de eindzge te laten liggen. In de slotrit lagen er ook nog bonificatieseconden. Die zouden genoeg zijn om het verschil te maken, maar enkele vluchters bleven lange tijd voorop.



Alle boni's waren weg. Het moest dus op de laatste helling gebeuren. Grégoire was echter niet van gisteren: de Fransman zette zich in het wiel van Evenepoel en zou dat niet meer lossen. Geen eindzege dus voor Evenepoel, die strandt op twee seconden. De vluchters werden in de slotkilometer nog gegrepen. Olav Kooij spurtte naar zijn derde ritzege, voor Watson en Wright. Dit was de laatste koersdag van Geraint Thomas.

Ronde van Istanboel

De Ronde van Istanboel is een koers van 2.1-categorie: een niveautje lager dus, maar dat maakt de vreugde bij winst er niet minder om. Vraag dat maar in het Lotto-kamp. De Schuyteneer won namens de opleidingsploeg van Lotto in de spurt de slotrit, voor Jeannière en de Belg Dupont. De eindzege van ploegmaat Cuylits kwam niet in gevaar.

Vuelta

In de Vuelta waren ze een dag voor de rustdag toe aan een overgangsetappe. Vervaeke was mee in de finale, samen met andere lichte types als Bernal en Vine en ook de stevige bonk Mads Pedersen, aan wiens krachtenarsenaal geen einde lijkt te komen. Sheffield viel nog in de laatste bocht, Pedersen maakte het af met overmacht.

In de VRT-uitzending had José De Cauwer niets dan lof voor Mads Pedersen, die won in zijn groene trui. "De manier waarop. Jongens, jongens, jongens. Dat heel veel renners hier een voorbeeld aan nemen. Inzet, vechtlust, werken: etappes winnen die je in principe niet kunt winnen. Wat een renner, wat een renner, wat een renner!"

GP Industria & Artigianato

Als UAE Team Emiratex-XRG eens een dag niet in de Vuelta wint, dan doet het dat wel elders. In deze Italiaanse eendagskoers stak Isaac del Toro de handen in de lucht. De Mexicaan haalde het na een sprint met twee tegen Scaroni.

Simac Ladies Tour

In het vrouwenwielrennen was er de Simac Ladies Tour, een rittenkoers waarin het al Lorena Wiebes is wat de klok slaat. Zaterdag won ze voor het eerst geen rit, maar zondag was ze wel opnieuw aan het feest. De Nederlandse is vanzelfsprekend ook eindwinnares.