De Cauwer prijst toekomstig Vuelta-winnaar Vingegaard, die de punten stevig op de i zet: "Wat een leider hoort te doen"

De Cauwer prijst toekomstig Vuelta-winnaar Vingegaard, die de punten stevig op de i zet: "Wat een leider hoort te doen"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Jonas Vingegaard of João Almeida: wie zou er de Vuelta winnen? In de laatste bergrit met aankomst op de Bola del Mundo zou het beslist worden.

Met hierna enkel nog een vlakke slotrit naar Madrid, moest het echt wel in etappe 20 gebeuren voor wie nog verschuivingen wilde veroorzaken in het klassement. Uiteraard was het hiervoor vooral kijken naar Almeida. Eerst was het aan een ruime kopgroep van een vijftigtal renners om zich te laten zien. Onder andere Vervaeke, Vansevenant en Edward Planckaert waren mee.

Ciccone en Landa waren de vluchters die het langste overbleven. Bij UAE hielden ze hen echter in het vizier, zodat Almeida op de slotbeklimming nog voor een eventuele dubbelslag kon gaan. Vooral de laatste drie kilometer waren steil. Het tempowerk van Almeida ten spijt zag het er geen moment naar uit dat Vingegaard zou moeten lossen.

Lees ook... José De Cauwer maakt UAE Team Emirates helemaal af na debacle met tussensprint

Vingegaard neemt alle twijfels weg in slotkilometers

Met uitzondering van de Deen deed de versnelling van Hindley wel pijn bij de andere klassementsmannen. Het was echter Vingegaard die in de voorlaatste kilometer nog met een aanval uitpakte waar nog snee op zat. Hij liet de rest achter op die vreselijke percentages bergop: de strijd om de rode trui was gespeeld. Zijn derde ritzege was een mooie kers op de taart. 

Behoudens ongelukken wint Vingegaard morgen de Vuelta. Almeida en Pidcock zullen naast hem op het podium staan als tweede en derde. In de strijd om de jongerentrui vond er wel nog een ommekeer plaats. Het werd rekenen tussen Riccitello en Pellizzari. Die zou alsnog naar Riccitello gaan. Lecerf gaat elfde eindigen in het algemeen klassement.

De Cauwer vol lof voor Vingegaard

Tijdens de VRT-uitzending José De Cauwer vol lof voor ritwinnaar en toekomstig Vuelta-winnaar Vingegaard. "Dat is wat een leider in het klassement hoort te doen. Je moet het nog kunnen, maar het is wel mooi. En verdiend." 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Vuelta a Espana
Joao Almeida
Jonas Vingegaard Rasmussen

Meer nieuws

José De Cauwer maakt UAE Team Emirates helemaal af na debacle met tussensprint

José De Cauwer maakt UAE Team Emirates helemaal af na debacle met tussensprint

19:00
Mathieu van der Poel reageert op de hoge inschatting van zijn persoon en vindt het behoorlijk vreemd

Mathieu van der Poel reageert op de hoge inschatting van zijn persoon en vindt het behoorlijk vreemd

17:00
Johan Bruyneel streng voor ploegtactiek in Vuelta: "Het houdt geen enkele steek"

Johan Bruyneel streng voor ploegtactiek in Vuelta: "Het houdt geen enkele steek"

12/09
Wielerbond stuurt statement de wereld in na walgelijke viering van atlete van moord op Charlie Kirk

Wielerbond stuurt statement de wereld in na walgelijke viering van atlete van moord op Charlie Kirk

16:30
Ploeg van Wout van Aert slaat zich voor het hoofd: speelt het hier de potentiële opvolger van Vingegaard kwijt?

Ploeg van Wout van Aert slaat zich voor het hoofd: speelt het hier de potentiële opvolger van Vingegaard kwijt?

16:00
Wout van Aert onthult wat hem ontzettend hard bezighoudt in verband met zijn zoontjes Georges en Jerome

Wout van Aert onthult wat hem ontzettend hard bezighoudt in verband met zijn zoontjes Georges en Jerome

14:00
Twijfels rond Pogacar weggeveegd en ook nog altijd geruchten over Mathieu van der Poel: "Hij heeft ons belofte gedaan"

Twijfels rond Pogacar weggeveegd en ook nog altijd geruchten over Mathieu van der Poel: "Hij heeft ons belofte gedaan"

13:30
Wout van Aert heeft het in een diepgaand gesprek over het pijnlijkste moment van het jaar

Wout van Aert heeft het in een diepgaand gesprek over het pijnlijkste moment van het jaar

13:00
Wout van Aert doet een heel eerlijke bekentenis over zijn strijd met Mathieu van der Poel

Wout van Aert doet een heel eerlijke bekentenis over zijn strijd met Mathieu van der Poel

12:00
Geloof in wereldtitel Mathieu van der Poel wordt nu onomwonden uitgesproken: weg zijn uit België doet ook deugd

Geloof in wereldtitel Mathieu van der Poel wordt nu onomwonden uitgesproken: weg zijn uit België doet ook deugd

11:00
Visma-Lease a Bike wrijft zich in de handen na verrassende aankondiging van wielertopper

Visma-Lease a Bike wrijft zich in de handen na verrassende aankondiging van wielertopper

10:00
Wout van Aert is zeker niet voldaan en komt tot een paar teleurstellende vaststellingen

Wout van Aert is zeker niet voldaan en komt tot een paar teleurstellende vaststellingen

09:00
Het is nog erger dan verwacht: Lotte Kopecky heeft wel degelijk een breuk opgelopen

Het is nog erger dan verwacht: Lotte Kopecky heeft wel degelijk een breuk opgelopen

08:30
Alaphilippe etaleert oude Quick-Step-vorm om zelfs Pogacar & co te vloeren: "Ik ben nooit dood geweest!"

Alaphilippe etaleert oude Quick-Step-vorm om zelfs Pogacar & co te vloeren: "Ik ben nooit dood geweest!"

07:30
Heftig: sterke klassieke renner is werkelijk aan de dood ontsnapt en doet nu zijn verhaal

Heftig: sterke klassieke renner is werkelijk aan de dood ontsnapt en doet nu zijn verhaal

08:00
Cameron Vandenbroucke brengt Tim Merlier in 'lastig parket' in Gert Late Night: "Hier ga ik het niet vragen" Naast de fiets

Cameron Vandenbroucke brengt Tim Merlier in 'lastig parket' in Gert Late Night: "Hier ga ik het niet vragen"

07:00
Dé overwinning van het jaar? Sterke Pogacar & co komen te laat in Québec, ex-wereldkampioen aan het feest

Dé overwinning van het jaar? Sterke Pogacar & co komen te laat in Québec, ex-wereldkampioen aan het feest

22:18
Jasper Philipsen is dolgelukkig met werk van het team en komt al met volgende doel

Jasper Philipsen is dolgelukkig met werk van het team en komt al met volgende doel

18:30
Un, dos, tres: er staat geen maat op Jasper Philipsen

Un, dos, tres: er staat geen maat op Jasper Philipsen

12/09
Quinten Hermans heeft duidelijk doel met Remco Evenepoel

Quinten Hermans heeft duidelijk doel met Remco Evenepoel

20:30
"De truc met de vogelpoep": Renaat Schotte komt met hallucinant verhaal over poging tot diefstal

"De truc met de vogelpoep": Renaat Schotte komt met hallucinant verhaal over poging tot diefstal

12/09
📷 Heuglijk nieuws: absolute wereldtopper is bevallen van zoontje Naast de fiets

📷 Heuglijk nieuws: absolute wereldtopper is bevallen van zoontje

20:00
Nederlandse grijpt de macht, ook Belgen maken indruk in Frankrijk

Nederlandse grijpt de macht, ook Belgen maken indruk in Frankrijk

12/09
Mogen we ons aan nog iets verwachten? "Evenepoel was maar met één ding bezig"

Mogen we ons aan nog iets verwachten? "Evenepoel was maar met één ding bezig"

12/09
Israel-Premier Tech neemt stevige beslissing

Israel-Premier Tech neemt stevige beslissing

12/09
Thijs Zonneveld duidelijk na inkorten etappe: Wat van nut heeft de tijdrit van vandaag nog?

Thijs Zonneveld duidelijk na inkorten etappe: Wat van nut heeft de tijdrit van vandaag nog?

11/09
De Lie heeft geleerd uit ervaring met Pogacar: "Dit keer geen show verkopen"

De Lie heeft geleerd uit ervaring met Pogacar: "Dit keer geen show verkopen"

12/09
Wout van Aert doet boekje open over de vertrekkers en nieuwkomers bij Visma Lease a Bike

Wout van Aert doet boekje open over de vertrekkers en nieuwkomers bij Visma Lease a Bike

12/09
Tadej Pogacar komt plots met waarschuwing over Wout van Aert voor het hele peloton

Tadej Pogacar komt plots met waarschuwing over Wout van Aert voor het hele peloton

12/09
Mag hij het WK vergeten? Mattias Skjelmose komt met update na stevige valpartij

Mag hij het WK vergeten? Mattias Skjelmose komt met update na stevige valpartij

12/09
Jelle Vanendert laat job als politieagent achter zich voor nieuwe uitdaging

Jelle Vanendert laat job als politieagent achter zich voor nieuwe uitdaging

12/09
Coach vertelt waarmee Thibau Nys altijd moet rekening houden in zijn planning

Coach vertelt waarmee Thibau Nys altijd moet rekening houden in zijn planning

12/09
Geen tijd om uit te blazen: Tim Declercq zegt wanneer hij na wielerpensioen aan nieuwe job begint

Geen tijd om uit te blazen: Tim Declercq zegt wanneer hij na wielerpensioen aan nieuwe job begint

12/09
Verrassing of niet? Biniam Girmay brengt duidelijkheid over deelname aan WK

Verrassing of niet? Biniam Girmay brengt duidelijkheid over deelname aan WK

12/09
📷 Lotte Kopecky komt zelf met update na valpartij en toont haar gehavende knie

📷 Lotte Kopecky komt zelf met update na valpartij en toont haar gehavende knie

12/09
"Voor iedereen een beetje schrikken": Wout van Aert verrast door Tadej Pogacar

"Voor iedereen een beetje schrikken": Wout van Aert verrast door Tadej Pogacar

12/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Jonas Vingegaard Rasmussen Joao Almeida Tadej Pogacar Arnaud De Lie Remco Evenepoel Jasper Philipsen Gerben De Knegt Lotte Kopecky Thibau Nys Jelle Vanendert Mattias Skjelmose Tiesj Benoot Xandro Meurisse Mischa Bredewold Quinten Hermans Annemiek Van Vleuten Roger De Vlaeminck Tim Merlier

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved