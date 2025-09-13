De Cauwer prijst toekomstig Vuelta-winnaar Vingegaard, die de punten stevig op de i zet: "Wat een leider hoort te doen"

Jonas Vingegaard of João Almeida: wie zou er de Vuelta winnen? In de laatste bergrit met aankomst op de Bola del Mundo zou het beslist worden.

Met hierna enkel nog een vlakke slotrit naar Madrid, moest het echt wel in etappe 20 gebeuren voor wie nog verschuivingen wilde veroorzaken in het klassement. Uiteraard was het hiervoor vooral kijken naar Almeida. Eerst was het aan een ruime kopgroep van een vijftigtal renners om zich te laten zien. Onder andere Vervaeke, Vansevenant en Edward Planckaert waren mee.

Ciccone en Landa waren de vluchters die het langste overbleven. Bij UAE hielden ze hen echter in het vizier, zodat Almeida op de slotbeklimming nog voor een eventuele dubbelslag kon gaan. Vooral de laatste drie kilometer waren steil. Het tempowerk van Almeida ten spijt zag het er geen moment naar uit dat Vingegaard zou moeten lossen.



Vingegaard neemt alle twijfels weg in slotkilometers

Met uitzondering van de Deen deed de versnelling van Hindley wel pijn bij de andere klassementsmannen. Het was echter Vingegaard die in de voorlaatste kilometer nog met een aanval uitpakte waar nog snee op zat. Hij liet de rest achter op die vreselijke percentages bergop: de strijd om de rode trui was gespeeld. Zijn derde ritzege was een mooie kers op de taart.

Behoudens ongelukken wint Vingegaard morgen de Vuelta. Almeida en Pidcock zullen naast hem op het podium staan als tweede en derde. In de strijd om de jongerentrui vond er wel nog een ommekeer plaats. Het werd rekenen tussen Riccitello en Pellizzari. Die zou alsnog naar Riccitello gaan. Lecerf gaat elfde eindigen in het algemeen klassement.

De Cauwer vol lof voor Vingegaard

Tijdens de VRT-uitzending José De Cauwer vol lof voor ritwinnaar en toekomstig Vuelta-winnaar Vingegaard. "Dat is wat een leider in het klassement hoort te doen. Je moet het nog kunnen, maar het is wel mooi. En verdiend."