Na uitlatingen van Victor Campenaerts: bondscoach Serge Pauwels zet puntjes op de i

Victor Campenaerts, die al drie dagen in Rwanda vertoefde, keek woensdag tijdens de mixed relay nogal op van de klimatologische omstandigheden. Hitte, hoogte en vochtigheid zijn verre van ideaal om een topprestatie te leveren.

Hij uitte dan ook zijn bezorgdheid over de situatie op het WK in dienst van kopman Remco Evenepoel. Bondscoach Serge Pauwels is niet onder de indruk en ziet alles de komende dagen wel goed komen met de Belgische renners.

Hittegewenning

“Bijna iedereen heeft hittegewenning gedaan”, zegt bondscoach Serge Pauwels in een gesprek met Het Laatste Nieuws. “Remco door in Calpe te trainen, anderen door de Vuelta te rijden, nog anderen door vijf vesten aan te doen op training en nog anderen door in een warm bad te gaan zitten.”



Maar de bondscoach ziet een veel groter probleem als uitdaging voor de wegrit van zondag. “Persoonlijk denk ik dat de koolhydraten een nog groter probleem worden: door de hoogte verbrand je je energie sneller en loopt je tank sneller leeg.”

Tijd dringt

De aanpassing aan de hoogte verloopt volgens Campenaerts niet bijzonder vlot. En dat kan Pauwels niet anders dan beamen. “Ze schrikken allemaal de eerste dag”, zegt Pauwels. “Zelfs zij die in Europa hoogte-adaptatie hebben gedaan.”

Hij ziet het echter allemaal wel goed komen de komende dagen. “Maar als je op voorhand hoogtegewenning gedaan hebt, zou je op twee, drie of maximaal vier dagen oké moeten zijn. Dat zal ook moeten, want de laatste renners zijn pas woensdagavond toegekomen.”