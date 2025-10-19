"Crazy": de kop is er af voor dolgelukkige Belgische kampioene

De kop is eraf voor Marion Norbert-Riberolle. Ze won de eerste Superprestigerace van het seizoen. Daarmee is de nul weg bij de Belgische kampioene. Bovendien klopt ze een paar absolute topppers in Ruddervoorde, waaronder onder meer de wereldkampioene.

"Crazy", was de eerste samenvatting van Riberolle bij Sporza na haar zege. "Het was een hele mooie wedstrijd van mij, maar ook van mijn ploegmaats. Teammanager Christophe Roodhooft had gisteren nog eens gepusht om het team uit te spelen."

Verrassende versnelling de juiste

En plots kwam er de verrassende versnelling van Norbert-Riberolle, waarop niemand kon volgen of wilde volgen en de vogel gaan vliegen was.

"Of mijn aanval gepland was? Ik heb eens gekeken naar de ploegleiders, die zeiden: probeer maar. Ik ben echt à bloc gegaan, maar het was genoeg."

Norbert-Riberolle zeer blij met eerste zege

"Mijn eerste zege in de Belgische trui en mijn eerste zege in de Superprestige. Geniaal. Ik besef het nog niet", aldus nog Marion Norbert-Riberolle. Zij was dan ook zeer gelukkig met hoe het allemaal is gelopen en dat zou wel eens een mooie voorbode kunnen zijn voor de rest van het seizoen.





Ploegmaat Sara Casasola maakte er zelfs een een-tweetje van voor Crelan Corendon. "Dit is een mooi resultaat. We hebben onze kaarten goed uitgespeeld en hadden een goede dag."