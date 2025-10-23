Analyse Geen Tour, wel Giro? Keuze van Evenepoel en Red Bull-BORA-hansgrohe zal van één iets afhangen

Geen Tour, wel Giro? Keuze van Evenepoel en Red Bull-BORA-hansgrohe zal van één iets afhangen

Wereldkampioen tijdrijden Remco Evenepoel zal wellicht teleurgesteld zijn als hij het parcours van de Tour van 2026 zag. Moet hij hopen op een gunstiger parcours in de Giro en daar zijn kans wagen?

Een relatief vlakke ploegentijdrit van 19 kilometer in Barcelona op dag één en een heuvelachtige individuele tijdrit van 26 kilometer met vanaf de start de beklimming van de Côte de Larringes (9,7 km aan 4,3%) op dag zestien. 

Dat krijgen de renners voorgeschoteld tegen de klok in de Tour de France van 2026. Voor wereldkampioen tijdrijden Remco Evenepoel lijkt dat toch niet helemaal op zijn lijf geschreven te zijn. 

In de ploegentijdrit is Evenepoel afhankelijk van zijn ploegmaats om tijd te nemen op Pogacar en Vingegaard. De individuele tijdrit is niet heel lang en heuvelachtig, maar valt laat in de Tour. Dat kan de voordelen van Evenepoel in een tijdrit teniet doen. 

Moet Giro Evenepoel paaien met veel kilometers tegen de klok?

Red Bull-BORA-hansgrohe wil dan ook nog niet met zekerheid zeggen dat Evenepoel de Tour zal rijden. De Giro zou een optie zijn, maar dat parcours wordt pas in november voorgesteld. Een parcours op zijn maat zou Evenepoel kunnen overtuigen. 

In de Giro van 2023 kreeg Evenepoel 55 kilometer tijdrijden, in de Vuelta van 2022 was er een ploegentijdrit van 20 kilometer en een individuele tijdrit van 30 kilometer. Als de Giro Evenepoel wil verleiden, dan moet het minstens meer dan 50 vlakke kilometer tegen de klok inplannen. 

Evenepoel zou dan bij een derde deelname aan de Giro, na zijn opgaves in 2021 en 2023, eindelijk een gooi kunnen doen naar de eindzege. Tenzij Jonas Vingegaard, die ook lonkt naar de Giro, daar een stokje voor steekt. 

