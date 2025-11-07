Zoals Van der Poel en Van Aert in Oostende? Er staan Thibau Nys & co bijzondere taferelen te wachten

Zoals Van der Poel en Van Aert in Oostende? Er staan Thibau Nys & co bijzondere taferelen te wachten
Foto: © photonews

Het zouden wel eens heel bijzondere taferelen kunnen worden dit weekend voor Thibau Nys en alle andere crossers die meedoen aan het EK. Taferelen die mogelijk doen denken aan het WK in 2021.

Het Nieuwsblad meldt dat het parcours voor het EK veldrijden in Middelkerke deels onder water staat. Dat is in die zin het geval dat een deel van de omloop langs het strand van Lombardsijde loopt en de veldrijdsters- en rijders daar dicht bij de vloedlijn van de zee komen. Afwachten maar of titelverdediger Nys & co het droog kunnen houden.

Dat hoeft wat ons betreft niet het geval te zijn, want het tegendeel kan voor prachtige plaatjes zorgen. Dat herinneren we ons nog van het WK veldrijden 2021 in Oostende (foto hierboven). Op het deel van de WK-omloop dat zich op het strand van Oostende bevond, reden Van der Poel en Van Aert toen ook langs en zelfs door de zee.

Duel Van der Poel-Van Aert zorgde voor unieke beelden

Het gebeurt zeker niet elk jaar dat een kampioenschap in het veldrijden zulke beelden oplevert. Als het dan ook nog eens gaat om de twee beste veldrijders van hun generatie en om een WK in België, geeft dat nog een extra pigment. Deze keer staat er echter geen regenboogtrui op het spel en zullen Van der Poel en Van Aert niet op het appel zijn.

Dat neemt niet weg dat het een heel speciaal weekend kan worden dat nog lang in het geheugen van de crossers en alle veldritliefhebbers gegrift kan staan. We kijken nu al uit naar de omstandigheden die ze in Middelkerke zullen treffen. Thibau Nys doet er goed aan om zijn materiaal te testen, zodat hij daar geen problemen mee heeft.

Beperkte verwachtingen bij Thibau Nys

Dat was wel het geval in Lokeren en uitgerekend vader Sven was de "verantwoordelijke". Sowieso heeft Thibau zelf al de verwachtingen getemperd voor het EK veldrijden, omdat hij in zandcrossen meestal minder goed voor de dag komt. 

