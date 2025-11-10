Jean-Marie Dedecker in de wolken met ingrijpende verandering

Jean-Marie Dedecker was dit weekend een trotse burgemeester van Middelkerke, waar het Europees Kampioenschap veldrijden werd georganiseerd. De komende jaren mag hij nog wat meer koers ontvangen in eigen gemeente.

De start van Gent-Wevelgem verhuist van Ieper naar Middelkerke en het 'Zesde Monument' krijgt ook een nieuwe naam. Vanaf 2026 zullen we ook niet meer mogen spreken van Gent-Wevelgem, maar van "In Flanders Fields. From Middelkerke to Wevelgem."

Totale vernieuwing van de koers?

"We krijgen een totale vernieuwing van deze koers", lachte Jean-Marie Dedecker, burgemeester van Middelkerke, op een persmoment volgens Sporza.

"We hebben een contract van 10 jaar afgesloten. In de publiciteitswereld ben je minimaal 7 jaar bezig voor je naam maakt. Dan kunnen we nog 3 jaar profiteren en daarna nog 20 jaar verlengen", aldus de burgemeester met een kwinkslag.

Gent moest uit de naam van Middelkerke

Er was wel een duidelijke premisse: "Gent moest uit de naam, Middelkerke moest er zeker bij." En daar werd uiteindelijk gehoor aan gegeven.

De organisatie van Flanders Classics liet ook al weten dat er aan de finale niet zal worden gemorreld en dat de koers ook niet zwaarder zal worden. Het blijft dus ook bij één keer door de Moeren en niet twee keer, zoals hier en daar al eens geopperd werd.