Thibau had al met hem te doen en nu is het nog erger: slecht nieuws voor andere pupil van Sven Nys

Sven Nys zal zich moeten bekommeren om één van zijn pionnen bij Baloise Glowi Lions. Het is niet Thibau Nys waar het over gaat, wel een andere renner.

Thibau Nys zakte vandaag overigens niet af naar Niel om deel te nemen aan de Jaarmarktcross. Dat deed Pim Ronhaar wel. De Nederlander was afgelopen zondag al zo teleurgesteld met zijn vierde plaats op het EK: hij viel zo net naast het podium. Thibau Nys leefde met hem mee en praatte in de mixed zone in Middelkerke op hem in.

In alle niet-kampioenschappen zijn beide renners uiteraard gewoon ploegmaats in de cross bij Baloise Glowi Lions. Twee dagen na het EK ging Ronhaar dus van start in Niel, maar het liep voor geen meter. Hij eindigde zelfs niet in de top vijftien. Dat is geen normale uitslag voor een veldrijder met zijn capaciteiten. Er was meer aan de hand.

Ronhaar kon niet naar behoren lopen

Bij In De Leiderstrui verklapte Ronhaar wat er met hem scheelde: hij had een rugblessure opgelopen. Zo werd het voor hem moeilijk op een heuvel die op het parcours lag. "Ik kon niet eens meer rennen. Ik moest gewoon wandelen." Dat maakt de moeilijkste stukken op de omloop in Niel gewoon heel erg zwaar om te kunnen verwerken.

De blessure speelde hem in dergelijke mate parten dat het zijn wedstrijd zeker en vast heeft gehypothekeerd. "Ik had super veel last van mijn onderrug. Dat straalde ook uit naar mijn bovenbenen. Tja... gewoon te veel last van de rug. Als je heel veel last hebt van je onderrug, helemaal op zo een rondje, dan kom je gewoon niet vooruit."





Oplapwerk voor Sven Nys

Zulk nieuws is niet om vrolijk van te worden. Het is een nieuwe opdoffer voor Ronhaar, zo vlak na het EK. "Heel fijn is het allemaal niet nee." Sven Nys zal hem moeten oppeppen, maar vooral de medische begeleiding wordt nu belangrijk.