"Wat gedaan? Niets gedaan!?" Waanzinnige comeback slaat crosswereld met verstomming, Nys sukkelt in het zand

Na het EK van vorig weekend zijn daar weer de volgende crossen. Merksplas was de plaats van het gebeuren op deze zaterdagnamiddag. Daar flikte Joris Nieuwenhuis de comeback van het jaar. Thibau Nys werd pas zevende, na moeilijke zandpassages en een lekke band in het slot.

Veldrit vrouwen

Bij de vrouwen is het tegenwoordig constant kijken naar Lucinda Brand om de show te verzorgen. Aanvankelijk duldde ze in Merksplas nog wel de tegenstand van Inge van der Heijden, Leonie Bentveld en Aniek van Alphen. Brand toonde in de loop van de wedstrijd wel dat ze nog wat extra achter de hand had en het commando overnam.

Het werd geen nieuw duel met de Europese kampioene, want na een foutje van Van der Heijden won Van Alphen de strijd om de tweede plaats. Die laatste bleef ook hangen op een tiental seconden van de leidster. Dat laatste kloofje dichten bleek een te moeilijke opgave. Na haar zesde zege van het seizoen kan Brand zondag in Hamme haar vijftigste podiumplaats op rij realiseren.

Veldrit mannen

Het leek in het begin een pechdag te worden voor Nieuwenhuis, na een vroeg kettingprobleem. De sluiting van zijn schoen bleek ook niet te werken. De Nederlander miste dus zijn start, zoals dat ook bij Aerts opnieuw het geval was. Vooraan doken enkele opmerkelijke namen op, zoals Mason en Michels. Ook Verstrynge, Nys en Vandeputte waren mee.

Er was nog één renner die naar dit groepje toe kon. En wie was dat? Jawel, uitgerekend Joris Nieuwenhuis. Zijn schoen leek hem totaal niet te deren en Nieuwenhuis voelde dat een stunt in de maak was. Zeker omdat Nys steeds moeizamer door het zand reed en ook Verstrynge al eens onder druk tot een foutje gedwongen werd.

Leider Nieuwenhuis kon met een bonus van twaalf seconden op de groep achtervolgers de laatste ronde aanvatten. Na zijn oorspronkelijke problemen had niemand nog een cent voor zijn kansen gegeven. Co-commentator Paul Herygers bekende het op PlaySports: "Ik dacht ook dat het gedaan was. Hij moet gedacht hebben: wat gedaan, niets gedaan!?" Nieuwenhuis maakte het netjes af, voor Vandeputte en Verstrynge.