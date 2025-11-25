Thibau Nys opnieuw dominant na zijn sterke begin? Hij is duidelijk de leider van de Belgische selectie

Een Thibau Nys op zijn best is tot heel wat in staat, is in Tabor gebleken. Welk vervolg krijgen we te zien in Flamanville?

De strijd om de Wereldbeker barst nu echt volledig los. Het zijn natuurlijk nog maar de eerste manches in dit regelmatigheidscriterium. De punten die de veldrijders nu al pakken, kunnen hen later toch al niet meer worden afgepakt. Het was tot november wachten voor het begin van de Wereldbeker, maar nu volgen de manches elkaar wel op.

Daarvoor moeten de crossers overigens in het buitenland zijn. Vorige zondag was het afspraak in het Tsjechische Tabor. Daar kon Thibau Nys zegevieren na een mooie solo. Laurens Sweeck kwam acht seconden later als tweede over de streep. Joris Nieuwenhuis werd eervol derde en verhinderde een volledig Belgisch podium.

Thibau Nys op zoek naar 2 op 2

Komende zondag komt de tweede Wereldbekermanche er al aan in het Franse Flamanville. Belgian Cycling heeft dan ook de selectie voor de Wereldbekercross bekendgemaakt. Die wordt bij de mannen logischerwijs aangevoerd door Thibau Nys, de leider in de Wereldbeker na zijn overwinning in Tabor. Kan hij er 2 op 2 van maken?

Uit eigen land zal hij concurrentie krijgen van Toon Aerts, Witse Meeussen, Jente Michels, Laurens Sweeck, Toon Vandebosch, Victor Van de Putte, Niels Vandeputte, Michael Vanthourenhout, Emiel Verstrynge en Joran Wyseure. Voorts is het huiswerk van bondscoach Angelo De Clercq ook af bij de junioren, de heren U23 en de dames elite.

Norbert Riberolle en Verdonschot blikvangers bij de dames

Lees ook... Niet in de Belgische driekleur zondag: Nys stelt mening bij over leiderstrui Wereldbeker›Bij de vrouwen zijn Marion Norbert Riberolle, Laura Verdonschot en Fleur Moors de blikvangers. De andere Belgische deelneemsters in Flamanville zijn Julie Brouwers, Kiona Crabbé, Shanyl De Schoesitter, Jinse Peeters en Sterre Vervloet.