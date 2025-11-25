Thibau Nys opnieuw dominant na zijn sterke begin? Hij is duidelijk de leider van de Belgische selectie

Thibau Nys opnieuw dominant na zijn sterke begin? Hij is duidelijk de leider van de Belgische selectie
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Een Thibau Nys op zijn best is tot heel wat in staat, is in Tabor gebleken. Welk vervolg krijgen we te zien in Flamanville?

De strijd om de Wereldbeker barst nu echt volledig los. Het zijn natuurlijk nog maar de eerste manches in dit regelmatigheidscriterium. De punten die de veldrijders nu al pakken, kunnen hen later toch al niet meer worden afgepakt. Het was tot november wachten voor het begin van de Wereldbeker, maar nu volgen de manches elkaar wel op.

Daarvoor moeten de crossers overigens in het buitenland zijn. Vorige zondag was het afspraak in het Tsjechische Tabor. Daar kon Thibau Nys zegevieren na een mooie solo. Laurens Sweeck kwam acht seconden later als tweede over de streep. Joris Nieuwenhuis werd eervol derde en verhinderde een volledig Belgisch podium.

Thibau Nys op zoek naar 2 op 2

Komende zondag komt de tweede Wereldbekermanche er al aan in het Franse Flamanville. Belgian Cycling heeft dan ook de selectie voor de Wereldbekercross bekendgemaakt. Die wordt bij de mannen logischerwijs aangevoerd door Thibau Nys, de leider in de Wereldbeker na zijn overwinning in Tabor. Kan hij er 2 op 2 van maken?

Uit eigen land zal hij concurrentie krijgen van Toon Aerts, Witse Meeussen, Jente Michels, Laurens Sweeck, Toon Vandebosch, Victor Van de Putte, Niels Vandeputte, Michael Vanthourenhout, Emiel Verstrynge en Joran Wyseure. Voorts is het huiswerk van bondscoach Angelo De Clercq ook af bij de junioren, de heren U23 en de dames elite.

Norbert Riberolle en Verdonschot blikvangers bij de dames

Lees ook... Niet in de Belgische driekleur zondag: Nys stelt mening bij over leiderstrui WereldbekerBij de vrouwen zijn Marion Norbert Riberolle, Laura Verdonschot en Fleur Moors de blikvangers. De andere Belgische deelneemsters in Flamanville zijn Julie Brouwers, Kiona Crabbé, Shanyl De Schoesitter, Jinse Peeters en Sterre Vervloet. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Veldrijden
Laatste nieuws Veldritkalender
Wereldbeker
Flamanville (Fra)
Thibau Nys
Marion Norbert-Riberolle
Laura Verdonschot

Meer nieuws

Niet in de Belgische driekleur zondag: Nys stelt mening bij over leiderstrui Wereldbeker

Niet in de Belgische driekleur zondag: Nys stelt mening bij over leiderstrui Wereldbeker

12:30
Kan Nys ook Van Aert en Van der Poel pijn doen? Niels Albert twijfelt niet meer

Kan Nys ook Van Aert en Van der Poel pijn doen? Niels Albert twijfelt niet meer

24/11
Belgische crosser weet wat door Mathieu van der Poel onmogelijk wordt

Belgische crosser weet wat door Mathieu van der Poel onmogelijk wordt

23/11
Voormalig winnaar Ronde van Lombardije hangt fiets voorgoed aan de haak

Voormalig winnaar Ronde van Lombardije hangt fiets voorgoed aan de haak

10:00
Van Aert verklapt komisch geheim over vader Henk: "Hij moet dat wat beperken"

Van Aert verklapt komisch geheim over vader Henk: "Hij moet dat wat beperken"

09:00
Wout van Aert verrast: niet Antwerp, maar dit is zijn favoriete voetbalclub

Wout van Aert verrast: niet Antwerp, maar dit is zijn favoriete voetbalclub

08:00
Onderlinge strijd tussen Wout van Aert en Ruben Van Gucht: wie heeft wie eruit geknikkerd?

Onderlinge strijd tussen Wout van Aert en Ruben Van Gucht: wie heeft wie eruit geknikkerd?

07:30
Begrotingsakkoord zal ook de veldritfans en wielertoeristen treffen

Begrotingsakkoord zal ook de veldritfans en wielertoeristen treffen

07:00
De échte reden voor zijn transfer? Uijtdebroeks had met één iets veel moeite

De échte reden voor zijn transfer? Uijtdebroeks had met één iets veel moeite

21:30
Crossers vanaf 2027 puntenpakkers voor wegploegen? UCI-topman onthult addertje onder het gras

Crossers vanaf 2027 puntenpakkers voor wegploegen? UCI-topman onthult addertje onder het gras

20:30
Reden voor superdag van Thibau Nys in Tabor? Bart Wellens onthult opvallend detail

Reden voor superdag van Thibau Nys in Tabor? Bart Wellens onthult opvallend detail

16:00
Ploegmaat Van Aert onthult waarom waarom hij niet langer bij Visma-Lease a Bike kon blijven

Ploegmaat Van Aert onthult waarom waarom hij niet langer bij Visma-Lease a Bike kon blijven

20:00
Geen Pogacar, Van Aert én Evenepoel: om deze reden haken toppers af voor 'Boonen & Friends'

Geen Pogacar, Van Aert én Evenepoel: om deze reden haken toppers af voor 'Boonen & Friends'

19:00
Door de vele kritiek vorig jaar? Mathieu van der Poel grijpt naast prestigieuze prijs

Door de vele kritiek vorig jaar? Mathieu van der Poel grijpt naast prestigieuze prijs

18:30
'Michael Vanthourenhout kent verdict na zware valpartij in Tabor'

'Michael Vanthourenhout kent verdict na zware valpartij in Tabor'

18:00
🎥 Viraal moment levert Marie Schreiber blessure op: Sanne Cant geeft meer uitleg

🎥 Viraal moment levert Marie Schreiber blessure op: Sanne Cant geeft meer uitleg

17:00
Prikje naar Visma-Lease a Bike? Uijtdebroeks merkt nu al grote verschillen bij Movistar

Prikje naar Visma-Lease a Bike? Uijtdebroeks merkt nu al grote verschillen bij Movistar

16:30
"Het doet wat met een mens": Sven Nys verrast door zoon Thibau Nys

"Het doet wat met een mens": Sven Nys verrast door zoon Thibau Nys

24/11
"Ik schrok:" Tom Boonen strikt heel wat toppers voor terugkeer 'Boonen & Friends'

"Ik schrok:" Tom Boonen strikt heel wat toppers voor terugkeer 'Boonen & Friends'

15:00
"Beter kon niet": Sven Nys weet niet wat hij meemaakt in Tabor

"Beter kon niet": Sven Nys weet niet wat hij meemaakt in Tabor

14:00
Pedersen vond criteriums maar niets: Vingegaard dient landgenoot van antwoord

Pedersen vond criteriums maar niets: Vingegaard dient landgenoot van antwoord

13:30
Niet zoals de topvoetballers: Tadej Pogacar zegt wat hij allemaal doet in het huishouden

Niet zoals de topvoetballers: Tadej Pogacar zegt wat hij allemaal doet in het huishouden

13:00
Alvarado maak rentree, Van Empel én Brand haken af: KNWU komt met uitleg

Alvarado maak rentree, Van Empel én Brand haken af: KNWU komt met uitleg

12:00
Wout van Aert waagt zich aan 'De slimste mens', maar moet Erik Van Looy meteen teleurstellen

Wout van Aert waagt zich aan 'De slimste mens', maar moet Erik Van Looy meteen teleurstellen

24/11
Laurens Sweeck verrast zichzelf in Tabor, maar is ook klaar en duidelijk over Thibau Nys

Laurens Sweeck verrast zichzelf in Tabor, maar is ook klaar en duidelijk over Thibau Nys

24/11
Veldritprogramma Van der Poel: Albert onthult wanneer het wordt bekendgemaakt

Veldritprogramma Van der Poel: Albert onthult wanneer het wordt bekendgemaakt

24/11
Thibau Nys doet het à la ... Sven Nys: "Halfweg koers vroeg ik me af wat ik aan het doen was"

Thibau Nys doet het à la ... Sven Nys: "Halfweg koers vroeg ik me af wat ik aan het doen was"

23/11
Nieuwenhuis ploegmaat van Vanthourenhout? Nederlander is helder over Mettepenningen

Nieuwenhuis ploegmaat van Vanthourenhout? Nederlander is helder over Mettepenningen

24/11
📷 Thibau Nys verraste ook vader Sven met vestimentaire knipoog: wat heeft hij gedaan?

📷 Thibau Nys verraste ook vader Sven met vestimentaire knipoog: wat heeft hij gedaan?

23/11
"Nooit aan gedacht": Tadej Pogacar verwijst alle geruchten naar de vuilbak

"Nooit aan gedacht": Tadej Pogacar verwijst alle geruchten naar de vuilbak

24/11
Lekkere solo levert Belgische overwinning op in Wereldbeker Tabor

Lekkere solo levert Belgische overwinning op in Wereldbeker Tabor

23/11
UCI zendt Wereldbeker uit op Youtube: waarom is stream in ons land niet beschikbaar?

UCI zendt Wereldbeker uit op Youtube: waarom is stream in ons land niet beschikbaar?

23/11
Opvallend: 24-jarige renner van Alpecin - Deceuninck hangt fiets nu al aan de haak

Opvallend: 24-jarige renner van Alpecin - Deceuninck hangt fiets nu al aan de haak

23/11
Van der Poel, Van Aert en co opgelet: Tadej Pogacar wint liever deze koersen dan zeven keer de Tour de France

Van der Poel, Van Aert en co opgelet: Tadej Pogacar wint liever deze koersen dan zeven keer de Tour de France

23/11
Belgen aan het feest na zinderend einde van Zesdaagse van Gent

Belgen aan het feest na zinderend einde van Zesdaagse van Gent

23/11
Ganna en Keisse komen einde van een tijdperk opleuken: "Het perfecte einde, echt kippenvel"

Ganna en Keisse komen einde van een tijdperk opleuken: "Het perfecte einde, echt kippenvel"

23/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Thibau Nys Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Remco Evenepoel Wout Van Aert Michael Vanthourenhout Lucinda Brand Cian Uijtdebroeks Sven Nys Michael Boogerd Jonas Vingegaard Rasmussen Bart Wellens Johan Bruyneel Sanne Cant Roger De Vlaeminck Tom Boonen Attila Valter Elia Viviani Peter Van Den Abeele Lindsay De Vylder

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved