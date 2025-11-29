Adrie van der Poel wuift gedoe rond potentieel record van Mathieu weg: "Voor jullie belangrijker"

Adrie van der Poel wuift gedoe rond potentieel record van Mathieu weg: "Voor jullie belangrijker"

Als alles naar wens verloopt, is Mathieu van der Poel aan het eind van dit veldritseizoen een record rijker. Of hij daar van wakker ligt, is nog maar de vraag.

Mathieu van der Poel heeft pas zijn veldritprogramma met de wereld gedeeld. Het zou mooi zijn als aan het einde van die planning een nieuwe wereldtitel volgt. Dan zou Van der Poel in Hulst alleen recordhouder worden wat het aantal wereldtitels betreft. Alleen zweert vader Adrie dat zoon Mathieu daar totaal niet mee bezig is in zijn hoofd.

"Bij ons thuis is die achtste wereldtitel nog niet vernoemd. Het is een wedstrijd die hij wilt winnen, of hij nu voor de achtste keer wereldkampioen wordt of het de derde keer geweest zou zijn", zegt Adrie van der Poel bij Sporza over het WK veldrijden. Volgens Adrie ligt de huidige generatie renners en rensters helemaal niet wakker van statistieken. 

Vooral media bezig met achtste titel Van der Poel

Zelfs niet als die heel positief zijn? 'Ik heb het ook gemerkt met de vijftigste podiumplaats op rij van Lucinda Brand. Ik denk dat dat voor jullie belangrijker is dan voor de sporter zelf", wijst Adrie richting de media. "Aan mijlpalen heb je niet zoveel." Het gaat dus puur om doelen stellen en een zo goed mogelijke weg afleggen richting dat doel.

Is het dan niet kicken als je zo'n mijlpaal kan behalen? "Neen, dat denk ik niet. Pas als je geen renner meer bent, ga je beseffen wat je gedaan hebt. Ik denk niet dat de atleten van dit moment daar mee bezig zijn." Dat is dan duidelijk. Adrie van der Poel had het overigens ook over de naweeën van de longontsteking die Mathieu lang met zich heeft meegedragen.

Van der Poel en De Vlaeminck delen record

Lees ook... Longontsteking nog altijd een probleem? Adrie van der Poel geeft details over zoon MathieuVoorlopig is Mathieu van der Poel met zijn zeven wereldtitels in het veldrijden mederecordhouder, samen met Erik De Vlaeminck. Als 30-jarige heeft Van der Poel nog wel wat jaren voor de boeg om eventueel alleen recordhouder te worden. 

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

