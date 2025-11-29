"Zal niet gebeuren": Toon Aerts beseft het maar al te goed na zijn Europese titel

Toon Aerts pakte in Middelkerke de Europese titel veldrijden. Domineren zal hij echter niet doen de komende weken, beseft Aerts ook zelf.

Zijn Europese titel in Middelkerke was voor Toon Aerts de grote verlossing. Voor het eerst sinds het aflopen van zijn dopingschorsing in februari vorig jaar won Aerts nog eens een cross met veel weerklank.

Aerts zag al interessant seizoen in de cross

Hij had al gewonnen in Otegem en Ardooie, maar het Europees kampioenschap in Middelkerke was toch nog van een ander niveau. Aerts klopte alle aanwezige toppers, inclusief Thibau Nys in de sprint.

Van der Poel, Van Aert en ook Del Grosso waren er niet, maar Aerts zag de afgelopen weken toch al mooie crossen, met heel veel verschillende winnaars. "Het is een interessant seizoen", zegt Aerts bij De Morgen.

"In ieder geval meer dan als Mathieu (van der Poel, nvdr.) al zeven keer zou hebben gewonnen. Mensen vragen zich nu misschien af of Toon Aerts na zijn Europese titel elke week gaat winnen. Ik kan je nu al vertellen dat dat niet zal gebeuren."

Terugkeer Van der Poel

Lees ook... Een verborgen doel? Mathieu van der Poel bezorgt andere crossers stevige kater›Na zijn Europese titel moest Aerts tevreden zijn met een twaalfde plaats in Hamme, een twintigste plaats in Merksplas en een achtste plaats in Tabor. En binnenkort komt ook Mathieu van der Poel ook weer meedoen.