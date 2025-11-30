Thibau Nys slaat genadeloos toe en daar verandert valpartij helemaal niets aan: "Geweldige koers gereden"

Thibau Nys slaat genadeloos toe en daar verandert valpartij helemaal niets aan: "Geweldige koers gereden"
Foto: © photonews

In Flamanville werd de tweede Wereldbekermanche van het seizoen gereden. Thibau Nys verdedigde zijn koppositie bij de mannen. Bij de vrouwen stond de deur open voor een verrassing, omdat Brand verstek gaf en Van Empel nog altijd niet hersteld is.

Cross mannen

Nieuwenhuis was bij de mannen één van de crossers om in de gaten te houden: hij bleef vreemd genoeg nog even staan na de start. In geen tijd had hij die valse start wel goedgemaakt. Hij had het ritme snel te pakken, terwijl Thibau Nys aanvankelijk ook wat plaatsen goed moest maken. Aan het einde van de tweede ronde reden ze beiden vooraan.

Vandeputte en Van der Haar waren de derde en vierde hond in het spel. Bij Baloise Glowi Lions konden ze het ploegenspel spelen. Van der Haar muisde er vanonder, maar het kwam weer tot een hergroepering. Ondertussen gaf ook Mason zich nog niet gewonnen. De Brit reed plots in het gezelschap van Nys, nadat die wegschoof in een bocht. Nieuwenhuis en Van der Haar werden zo de twee leiders.

Mason, Nys en ook Vandeputte knokten zich toch nog naar de kop van de koers. Nys had na zijn val zijn goede benen toch weer teruggevonden en kon vervolgens de definitieve kloof forceren. "Geweldige koers gereden", loofde co-commentator Paul Herygers de winnaar tijdens de VRT-uitzending. Van der Haar maakte het Baloise-feest compleet met plek 2, Mason vervolledigt het podium. 

Lees ook... Meesterlijk: Thibau Nys is dankbaar voor iemand en zegt wat er gebeurt als Van der Poel terugkeertCross vrouwen

Alvarado reed na aanslepende knieproblemen haar eerste cross van het jaar. Ze moest dan wel vanuit de achtergrond vertrokken, maar reed na een ronde al bij de eerste vijf. Een val van Norbert Riberolle en een opgave van Worst hoorde bij de mindere momenten van de dag. Ondertussen sprong Van Alphen als enige over de balkjes.

Dat was nog maar de basis voor een beresterke cross van de Nederlandse, die twintig seconden van de rest wegreed en die voorsprong constant kon behouden. Het werd zo een verrassende overwinning. Alvarado leek op weg naar de tweede plaats, maar de Française Fouquenet had op het einde dan toch nog meer over. Alleszins een opvallend podium voor een Wereldbekermanche. 

