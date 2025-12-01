Kan Van Aert in het veld Van der Poel kloppen? Herygers geeft zijn ongezouten mening

Kan Van Aert in het veld Van der Poel kloppen? Herygers geeft zijn ongezouten mening
Vijf keer nemen Mathieu van der Poel en Wout van Aert het deze winter tegen elkaar op. Paul Herygers denkt dat het moeilijk wordt voor Van Aert om te winnen van de wereldkampioen.

Er was lang een stevige strijd tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert in het veldrijden, maar de laatste tijd lijkt de Nederlander wel de bovenhand te nemen. Van de laatste twaalf crossen waar ze samen aan de start stonden, won Van der Poel er elf. 

Van der Poel bijna niet te kloppen in het veld

Enkel in Benidorm in 2024 won Van der Poel niet, nadat hij in de slotronde tegen een paal knalde. Voor Van der Poel was dat ook de enige cross van zijn laatste 25 crossen waar hij aan de start stond en niet won. 

Deze winter rijdt Van der Poel maximaal dertien crossen, volgens Paul Herygers wordt het moeilijk om de Nederlander te kloppen. Van der Poel blijft voor hem het toonbeeld van excellentie.

Herygers ziet moeilijke opdracht voor Van Aert 

"Daar kan je niet omheen. De waardes, de inzet, de rust waarmee Van der Poel alles kan voorbereiden: het straalt pure professionaliteit uit", zegt Herygers bij Sporza. 

Lees ook... Sluit Van Aert WK veldrijden niet uit? Visma-Lease a Bike geeft Belgische fans hoop"Het zal opnieuw geen eenvoudige opdracht zijn om hem te kloppen in het veld, want voor Van Aert blijft dit vooral voorbereiding", stelt Herygers nog. In Antwerpen kijken Van der Poel en Van Aert elkaar op 20 december voor het eerst in de ogen.

