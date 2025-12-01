Rijdt Van Aert toch het WK veldrijden? Herygers zegt wat de doorslag zal geven

Op 20 december maakt Wout van Aert in Antwerpen zijn rentree in het veld. In totaal rijdt Van Aert acht crossen, Paul Herygers ziet toch nog een opening voor het WK veldrijden.

In totaal zal Wout van Aert dit seizoen acht crossen afwerken in het veld, vijf keer zal hij Mathieu van der Poel uitdagen. In Antwerpen (20/12), Hofstade (22/12), Loenhout (29/12), Mol (02/01) en Zonhoven (04/01).

Herygers velt oordeel over programma Van Aert

Daarnaast rijdt Van Aert ook nog in Heusden Zolder (23/12), Dendermonde (28/12) en het BK in Beringen (11/01). "Een mooi programma, waarin de liefde voor het zand in het oog springt", zegt Paul Herygers bij Sporza.

Volgens Herygers zal elke cross die Van Aert rijdt hem liggen en heeft hij dat goed gezien. De vijf duels met Mathieu van der Poel, daar kijkt Herygers nu al naar uit. Het worden volgens hem stuk voor stuk veldritklassiekers.

Rijdt Van Aert toch WK veldrijden?

Over het WK veldrijden op 1 februari in Hulst rept Van Aert met geen woord. Al hoeft dat volgens Herygers niet meteen te betekenen dat Van Aert er niet aan de start zal staan om te strijden voor de wereldtitel.

Lees ook... Van Aert geeft meer uitleg bij crosskalender en legt zijn keuze voor BK veldrijden uit›"Net zoals vorig jaar. Maar als hij uitzonderlijk goed crost, zal het WK wel een optie zijn", ziet Herygers toch nog een opening. Voorlopig laat Van Aert het WK dus links liggen, maar vorig jaar bedacht hij zich een week voordien ook nog.