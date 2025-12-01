Sluit Van Aert WK veldrijden niet uit? Visma-Lease a Bike geeft Belgische fans hoop

Op het veldritprogramma van Wout van Aert is geen spoor van het WK veldrijden. Toch bestaat de kans nog dat Van Aert aan de start komt.

Het Belgisch kampioenschap veldrijden op 11 januari in Beringen is op dit moment de laatste cross op de veldritkalender van Wout van Aert die Visma-Lease a Bike maandagochtend bekend heeft gemaakt.

Over het WK veldrijden in Hulst op 1 februari werd met geen woord gerept. Na zijn onverwachte deelname begin dit jaar, Van Aert besliste toen pas een week voordien, leek een deelname uitgesloten te zijn.

Visma-Lease a Bike zet deur op een kier voor WK veldrijden

Mathieu Heijboer, Head of Performance bij Visma-Lease a Bike en de trainer van Van Aert, geeft de fans van Van Aert echter hoop. "Ik zeg niet helemaal nee tegen het WK. Wat ons betreft, staat de deur op een kiertje", zegt hij bij WielerFlits.

De beslissing over de deelname van Van Aert wordt later nog genomen. Voor Visma-Lease a Bike ligt het WK veldrijden gewoon te dicht bij start van het klassieke voorjaar, want ook daar wil Van Aert uiteraard presteren.

Voorwaarden deelname Van Aert aan WK veldrijden

Na het BK veldrijden vertrekt Van Aert met Visma-Lease a Bike tot 24 januari op stage. Als Van Aert zich dan goed voelt, hij een goed gevoel had bij zijn crossen en voor ligt op schema, dan kan een deelname aan het WK veldrijden toch nog volgens Heijboer.