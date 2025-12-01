Zonneveld kritisch voor "egoïst" Pogacar: "Was op het randje"

Tadej Pogacar is de dominante factor in het peloton, net als Lance Armstrong dat ooit was. Thijs Zonneveld ziet geen gelijkenis, maar een heilig boontje vindt hij Pogacar ook niet.

"Hij doet het gewoon heel anderse", vergelijkt Zonneveld Pogacar met Armstrong in zijn podcast In De Waaier. "Hij is veel aimabeler. Armstrong was gewoon een maffiabaas die een maffia-structuur leidde richting mensen die de waarheid wilden vertellen."

Stevig karakter van Pogacar

"Er zijn nul aanwijzingen dat Pogacar iets verkeerds doet, maar qua karakter zie je wel dat ook hij zijn ruzietjes uitvecht. Bijvoorbeeld met Ayuso. Je ziet in de media wie zijn vriendjes zijn en wie niet", stelt Zonneveld.

"Hij gaf zijn oud-trainer Iñigo San Millán onlangs nog een trapje na, maar dat is totaal anders dan hoe Armstrong was." San Milan stelde Pogacar voor om iemand in dienst te nemen voor het huishouden, maar daar wilde Pogacar niet van weten.

Pogacar duwde Ayuso naar de uitgang

"Pogacar is gewoon een vedette met zijn eigen voorkeuren. Wat hij met Ayuso deed was over het randje. Een ego heeft hij zeker, dat zie je de afgelopen twee jaar meer aan het oppervlak komen."

Het klikte niet tussen Ayuso en Pogacar, waardoor de Spanjaard bijna nooit samen reed met de Sloveen. Uiteindelijk koos Ayuso ervoor om te vertrekken bij UAE Team Emirates-XRG, hij rijdt de komende jaren voor Lidl-Trek.