Zonneveld kritisch voor "egoïst" Pogacar: "Was op het randje"

Zonneveld kritisch voor "egoïst" Pogacar: "Was op het randje"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar is de dominante factor in het peloton, net als Lance Armstrong dat ooit was. Thijs Zonneveld ziet geen gelijkenis, maar een heilig boontje vindt hij Pogacar ook niet.

"Hij doet het gewoon heel anderse", vergelijkt Zonneveld Pogacar met Armstrong in zijn podcast In De Waaier. "Hij is veel aimabeler. Armstrong was gewoon een maffiabaas die een maffia-structuur leidde richting mensen die de waarheid wilden vertellen."

Stevig karakter van Pogacar

"Er zijn nul aanwijzingen dat Pogacar iets verkeerds doet, maar qua karakter zie je wel dat ook hij zijn ruzietjes uitvecht. Bijvoorbeeld met Ayuso. Je ziet in de media wie zijn vriendjes zijn en wie niet", stelt Zonneveld. 

"Hij gaf zijn oud-trainer Iñigo San Millán onlangs nog een trapje na, maar dat is totaal anders dan hoe Armstrong was." San Milan stelde Pogacar voor om iemand in dienst te nemen voor het huishouden, maar daar wilde Pogacar niet van weten. 

Pogacar duwde Ayuso naar de uitgang

"Pogacar is gewoon een vedette met zijn eigen voorkeuren. Wat hij met Ayuso deed was over het randje. Een ego heeft hij zeker, dat zie je de afgelopen twee jaar meer aan het oppervlak komen."

Het klikte niet tussen Ayuso en Pogacar, waardoor de Spanjaard bijna nooit samen reed met de Sloveen. Uiteindelijk koos Ayuso ervoor om te vertrekken bij UAE Team Emirates-XRG, hij rijdt de komende jaren voor Lidl-Trek. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Thijs Zonneveld
Tadej Pogacar

Meer nieuws

OFFICIEEL: Biniam Girmay heeft na vertrek bij Intermarché-Wanty een nieuwe ploeg

OFFICIEEL: Biniam Girmay heeft na vertrek bij Intermarché-Wanty een nieuwe ploeg

12:30
Van Aert geeft meer uitleg bij crosskalender en legt zijn keuze voor BK veldrijden uit

Van Aert geeft meer uitleg bij crosskalender en legt zijn keuze voor BK veldrijden uit

11:30
OFFICIEEL: Van Aert daagt Van der Poel vijf keer uit, maar zet al vroeg punt achter zijn seizoen

OFFICIEEL: Van Aert daagt Van der Poel vijf keer uit, maar zet al vroeg punt achter zijn seizoen

10:25
Nys ziet groot verschil met Van der Poel en Van Aert: "Onmogelijk"

Nys ziet groot verschil met Van der Poel en Van Aert: "Onmogelijk"

10:00
Had hij niet zelf kunnen winnen? Van der Haar onthult waarom hij vol de kaart van Nys trok

Had hij niet zelf kunnen winnen? Van der Haar onthult waarom hij vol de kaart van Nys trok

08:30
Thibau Nys is niet op andere gedachten te brengen en moet fans teleurstellen

Thibau Nys is niet op andere gedachten te brengen en moet fans teleurstellen

08:00
Cameron Mason verbijt de teleurstelling na derde plaats: "Niet over liegen"

Cameron Mason verbijt de teleurstelling na derde plaats: "Niet over liegen"

07:35
Mathieu van der Poel zorgt voor hilariteit en plaagt vaste trainingsmakker: "Naar wie stuur ik mijn factuur?"

Mathieu van der Poel zorgt voor hilariteit en plaagt vaste trainingsmakker: "Naar wie stuur ik mijn factuur?"

07:00
Renner Alpecin-Deceuninck wordt geprikkeld door het programma van uitgerekend Mathieu van der Poel

Renner Alpecin-Deceuninck wordt geprikkeld door het programma van uitgerekend Mathieu van der Poel

21:30
"Remco is nors" vs "Oumi's energie van ander niveau": hilarisch tafereel met Marokkaanse vibes ten huize Evenepoel

"Remco is nors" vs "Oumi's energie van ander niveau": hilarisch tafereel met Marokkaanse vibes ten huize Evenepoel

20:00
Toch confrontatie op komst? Uitspraken Primoz Roglic kunnen het doen botsen met Remco Evenepoel

Toch confrontatie op komst? Uitspraken Primoz Roglic kunnen het doen botsen met Remco Evenepoel

18:30
📷 Hij blijft overal opduiken: Pogacar onthult of hij wel echt vakantie heeft gehad

📷 Hij blijft overal opduiken: Pogacar onthult of hij wel echt vakantie heeft gehad

30/11
Niets dan positieve commentaren over Remco Evenepoel, maar zit er een addertje onder het gras?

Niets dan positieve commentaren over Remco Evenepoel, maar zit er een addertje onder het gras?

17:00
De geruchten weggeblazen: gaat Nieuwenhuis naar ploeg van Jurgen Mettepenningen of niet?

De geruchten weggeblazen: gaat Nieuwenhuis naar ploeg van Jurgen Mettepenningen of niet?

16:00
Van der Poel én Pogacar moeten voor historische kantelpunt zorgen in het veldrijden

Van der Poel én Pogacar moeten voor historische kantelpunt zorgen in het veldrijden

13:00
Benji Naesen ontketent discussie op sociale media: knalprestaties Van Aert en Van der Poel nog niet vergeten

Benji Naesen ontketent discussie op sociale media: knalprestaties Van Aert en Van der Poel nog niet vergeten

15:00
Visma-Lease a Bike in de problemen? Johan Bruyneel onthult monsterverlies

Visma-Lease a Bike in de problemen? Johan Bruyneel onthult monsterverlies

13:30
Kan hij samenwerken met Lipowitz? Evenepoel zegt wat hun grootste verschil is

Kan hij samenwerken met Lipowitz? Evenepoel zegt wat hun grootste verschil is

30/11
Dit moet Evenepoel niet doen in Milaan-Sanremo: "Dan zal het héél moeilijk worden"

Dit moet Evenepoel niet doen in Milaan-Sanremo: "Dan zal het héél moeilijk worden"

30/11
Demi Vollering waarschuwt Kopecky en co voor 2026: "Ik wil winnen"

Demi Vollering waarschuwt Kopecky en co voor 2026: "Ik wil winnen"

30/11
Romain Bardet maakt zich grote zorgen over toptalent: "Er heerst een zekere hysterie"

Romain Bardet maakt zich grote zorgen over toptalent: "Er heerst een zekere hysterie"

30/11
"Dat is het probleem": Frank Hoste weet waarom sprinters minder kansen krijgen op het WK

"Dat is het probleem": Frank Hoste weet waarom sprinters minder kansen krijgen op het WK

30/11
Joao Almeida wijst collega's stevig met de vinger: "Ze weten niet wat ze doen"

Joao Almeida wijst collega's stevig met de vinger: "Ze weten niet wat ze doen"

30/11
Niels Albert over toekomst van Eli Iserbyt: "Hoe grof dat ook klinkt"

Niels Albert over toekomst van Eli Iserbyt: "Hoe grof dat ook klinkt"

30/11
Wout van Aert is grote fan van het systeem: dit is waarom het voor hem van goudwaarde is

Wout van Aert is grote fan van het systeem: dit is waarom het voor hem van goudwaarde is

30/11
Mathieu van der Poel geprikkeld door onsportieve actie

Mathieu van der Poel geprikkeld door onsportieve actie

29/11
Wat is hier aan de hand? Mysterieuze boodschap over Wout van Aert: "Ik kan niet wachten"

Wat is hier aan de hand? Mysterieuze boodschap over Wout van Aert: "Ik kan niet wachten"

29/11
Dit is het geheim en de grote kracht achter het succes van Remco Evenepoel en Tadej Pogacar

Dit is het geheim en de grote kracht achter het succes van Remco Evenepoel en Tadej Pogacar

29/11
Laat deze renner het afweten ten opzichte van Wout van Aert? José De Cauwer geeft zijn ongezouten mening

Laat deze renner het afweten ten opzichte van Wout van Aert? José De Cauwer geeft zijn ongezouten mening

29/11
Pogacar pleit voor opvallende verandering in het wielrennen en krijgt ook steun

Pogacar pleit voor opvallende verandering in het wielrennen en krijgt ook steun

29/11
De Cauwer kiest met veel overtuiging zijn hoogtepunt: "Van der Poel breekt hem uiteindelijk"

De Cauwer kiest met veel overtuiging zijn hoogtepunt: "Van der Poel breekt hem uiteindelijk"

29/11
Heeft Remco Evenepoel in een depressie gezeten? Eindelijk spreekt hij er zelf over

Heeft Remco Evenepoel in een depressie gezeten? Eindelijk spreekt hij er zelf over

29/11
Storm rond Patrick Lefevere: hij wordt onder vuur genomen voor controversiële politieke mening

Storm rond Patrick Lefevere: hij wordt onder vuur genomen voor controversiële politieke mening

29/11
Tom Boonen zorgt voor kleurrijke show: spurtbom Soudal Quick-Step en Belgische legende schitteren eveneens

Tom Boonen zorgt voor kleurrijke show: spurtbom Soudal Quick-Step en Belgische legende schitteren eveneens

29/11
Oumi helpt Remco Evenepoel op een wat ongewone manier: "Ze moet dat nu niet meer doen"

Oumi helpt Remco Evenepoel op een wat ongewone manier: "Ze moet dat nu niet meer doen"

29/11
"Dat zei ik tegen Visma-Lease a Bike": De Cauwer is er klaar mee en wil dat UCI ingrijpt

"Dat zei ik tegen Visma-Lease a Bike": De Cauwer is er klaar mee en wil dat UCI ingrijpt

29/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Remco Evenepoel Thibau Nys Tadej Pogacar Joris Nieuwenhuis Jose De Cauwer Primoz Roglic Tim Merlier Lars Van Der Haar Patrick Lefevere Puck Pieterse Tom Dumoulin Tom Boonen Sanne Cant Corne Van Kessel Tibor Del Grosso Erwin Vervecken Freddy Ovett Oscar Riesebeek

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved