"Denken er niet eens over na": voorstel Pogacar in het verkeerde keelgat geschoten

Tadej Pogacar wil de Giro en de Vuelta graag van plaats zien wisselen op de kalender. Bij de Giro wijzen ze dat idee resoluut af.

Vorig jaar stond Tadej Pogacar voor het eerst in zijn carrière aan de start van de Giro. De Sloveen pakte de eindzege en moet zo nog alleen de Vuelta winnen om zijn trilogie af te werken, met ook al vier eindzeges in de Tour op zijn palmares.

Pogacar wil Giro en Vuelta wisselen

De Vuelta reed Pogacar sinds 2019 niet meer en met zijn focus op de Tour en het WK ieder jaar past de Spaanse grote ronde ook niet goed in zijn programma. En dus stelde Pogacar voor om de Giro en Vuelta te wisselen van plaats op de kalender.

Volgens de Sloveen zou dat ook veel beter zijn door de weersomstandigheden. In Italië ligt er vaak nog sneeuw in mei, terwijl het in Spanje bloedheet is eind augustus. Pogacar kreeg ook steun van Adam Hansen, voorzitter van rennersvakbond CPA.

Giro wijst voorstel Pogacar af

Bij de Giro wijzen ze het idee echter af. "We denken niet eens na over het idee", zegt Paolo Bellino, CEO van Giro-organisatie RCS Sport, aan Cyclingnews. "De Giro heeft een traditionele plek op de kalender, dat willen we niet veranderen."

"De Giro is al 107 keer in mei gehouden, met uitzondering in 2020 door de COVID-19-pandemie. Een week opschuiven zou ik wel wellen, omdat de Giro dan samenvalt met de nationale feestdag op 2 juni. Het zou ook dat we de hoge bergen een week later zouden kunnen doen, wat een groot verschil kan maken in het weer."