"Er is dus aanbod, maar vooral veel vraag": klare taal over de Ronde van Vlaanderen

Philippe Gilbert spreekt in La Capitale over het vraagstuk over de betaalmodellen rond wielerwedstrijden. Hij verwijst daarbij naar bestaande voorbeelden en praktische beperkingen.

VIP‑zones en televisierechten

Gilbert benadrukt dat organisatoren in Vlaanderen al langer inzetten op exclusieve zones. Hij verwijst naar het idee dat dergelijke ruimtes verder kunnen worden uitgebouwd. “We kunnen het VIP‑gedeelte verbeteren en uitbreiden zoals in Vlaanderen gebeurt”, stelt hij in de Waalse krant. Hij koppelt dat aan het feit dat discussies over televisierechten al decennia aanslepen zonder resultaat.

Volgens hem zou een betalend toegangssysteem voor toeschouwers haalbaar zijn. Hij wijst op zijn recente bezoek aan een veldrit, waar hij zelf een ticket kocht omdat het om een volwaardig evenement ging. De vergelijking met andere vormen van entertainment ligt volgens hem voor de hand.

Praktische beperkingen op de openbare weg

De kern van het probleem blijft het feit dat wielerwedstrijden op de weg gereden worden. Gilbert stelt dat het afsluiten van grote zones technisch en financieel zwaar is. “Onze sport speelt zich af op een open weg, waardoor afsluiten bijzonder moeilijk is.” Hij verwijst naar de omvang van de investeringen die nodig zouden zijn om langere trajecten te privatiseren.

Daarom ziet hij vooral potentieel in afgebakende hospitality‑locaties. Hij noemt het model van de Ronde van Vlaanderen, waar tenten op strategische punten betalend toegankelijk zijn. “De eenvoudigste oplossing is een toegangsticket voor de tenten op sleutelplaatsen”, klinkt het.



Wouter Vandenhaute introduceerde dat systeem en kreeg destijds stevige kritiek toen hij het parcours van de Ronde aanpaste. Gilbert merkt op dat de vraag vandaag groot is en dat premiumformules hoge bedragen halen, tot 500 euro per persoon. En die raken allemaal verkocht. “Er is dus aanbod, maar vooral veel vraag”, besluit hij.