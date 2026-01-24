Zijn ploeg Crelan-Corendon geeft eerste update over Wyseure en het WK na zware valpartij

Foto: © photonews

Sinds het moment van zijn valpartij was het wachten op meer nieuws over Joran Wyseure. Dat is er nu ook na een mededeling van zijn ploeg.

Crelan-Corendon heeft een statement verspreid om iedereen op de hoogte te stellen van de toestand van zijn veldrijder. "Joran Wyseure kwam vandaag bij de start van de Wereldbekermanche in Maasmechelen ten val. Na onderzoeken in het ziekenhuis lijkt de schade relatief mee te vallen: kneuzingen aan de linkerelleboog en onderarm, en aan het rechteronderbeen."

"Gelukkig zijn geen breuken vastgesteld", haalt zijn ploeg opgelucht adem. Dat is inderdaad het allerbelangrijkste. Hiervoor werd in eerste instantie wel gevreesd, omdat Wyseure na zijn valpartij lang bleef zitten en blijkbaar ook even wegdraaide en dus moeite had om het bewustzijn te behouden. Dat wijst dikwijls op een breuk.

Wyseure rijdt niet in Hoogerheide

Met het oog op een voortzetting van het veldritseizoen is het cruciaal dat hij geen breuken heeft opgelopen. Naast de eerder vermelde verwondingen was het ook noodzakelijk om een wondje boven het oog te hechten. "Joran past voor de slotmanche in Hoogerheide van morgen", laat zijn ploeg nog weten. Een fitte Wyseure was daar wel gestart.

Het spreekt echter voor zich dat er na de opgave in Maasmechelen geen risico's worden genomen. "De focus ligt uiteraard volledig op herstel richting volgend weekend. Het WK lijkt niet in gevaar te komen", heeft Crelan-Corendon goed nieuws. Bondscoach Angelo De Clercq zal dus geen wijzigingen moeten doorvoeren aan zijn WK-selectie.

Crelan-Corendon duimt voor een spoedig herstel


Ten slotte rondt Crelan-Corendon af met een voor zich sprekende boodschap: "Spoedig herstel, Joran!" De valpartij van Wyseure kwam in de veldrit in Maasmechelen tot stand nadat hij vlak na de start uit zijn klikpedaal schoot en vervolgens met de hekken en het asfalt in aanraking kwam. 

