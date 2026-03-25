AG Insurance-Soudal komt met update over Justine Ghekiere na valpartij en opgave in Milaan-Sanremo

Met Lotte Kopecky was uiteraard een groot Belgisch succes in Milaan-Sanremo, maar er was ook minder goed nieuws. Belgisch kampioene Justine Ghekiere kwam ten val en moest de wedstrijd verlaten.

Geen breuken voor Ghekiere na valpartij in Milaan-Sanremo

AG Insurance-Soudal is nu met een update gekomen over de Belgische kampioene. Ghekiere heeft een kneuzing aan het staartbeen en schaafwonden opgelopen, maar van breuken is geen sprake.

"Justine heeft onder begeleiding van de medische staf van het team alweer op de fiets gezeten. Ze zet haar herstel en voorbereiding nu voort tijdens een trainingskamp in Calpe, Spanje", meldt AG Insurance-Soudal nog.

Programma Justine Ghekiere

De volgende wedstrijden van Ghekiere komen dus niet in gevaar. Deze week komt ze niet in actie, de Ronde van Vlaanderen (5 april) is haar eerstvolgende wedstrijd. Daarna rijdt Ghekiere ook alle heuvelklassiekers.



Dit seizoen liet Ghekiere zich al zien in de UAE Tour, waar ze negende werd. In de Strade Bianche werd Ghekiere 21ste, in de Trofeo Alfredo Binda sprintte ze naar de 15de plaats.