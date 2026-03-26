Opluchting of frustratie bij Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië is een feit

Hoe zou Remco Evenepoel hier naar kijken? Als een geluk bij een ongeluk misschien, gezien de omstandigheden. Anderzijds wordt hem een kans op revanche ontnomen: de vierde rit in de Ronde van Catalonië wordt ingekort.

Dat heeft de organisatie aangekondigd op de officiële site van de Ronde van Catalonië. "Vanwege weersvoorspellingen van windstoten aan een snelheid van 90 kilometer per uur, is de Ronde van Catalonië genoodzaakt om de vierde etappe, die gepland is voor donderdag 26 maart, in te korten", klinkt het in de officiële aankondiging.

Er wordt vervolgens specifiek ingegaan op de plaatsen waar de rit zal starten en eindigen. "De etappe, die van start gaat in Mataro, zal finishen in het dorpje Camprodon, waardoor de slotbeklimming naar het vakantieverblijf geschrapt wordt." De Vallter-klim wordt dus niet gedaan. Door deze verandering gaat de rit een halfuur later van start, om 13u05.

Bergrit in Catalonië onthoofd

Dit brengt ook nog een aanpassing met zich mee in de aanloop naar de start van de koers. "De ploegenpresentatie in Mataro zal plaatsvinden tussen 11u55 en 12u55", geeft de organisatie nog meer. Het komt er dus op neer dat de eerste bergrit in de Ronde van Catalonië volledig onthoofd is door het schrappen van de Vallter-klim.

In normale omstandigheden zou Remco Evenepoel hier stevig van balen. Dit was zeker een rit die hij had aangekruist om zich te meten met de andere klassementsmannen, in de eerste plaats Jonas Vingegaard. Door zijn val van gisteren hebben we echter te maken met een Evenepoel die van verschillende verwondingen moet herstellen.

Pijn bij Evenepoel na zijn val

Lees ook... Evenepoel laat zich een dag na vreemde val in Catalonië horen met bericht dat boekdelen spreekt›

Remco voelde de impact van de val over heel zijn lichaam en de dag nadien kan de pijn nog erger zijn. Het lijkt verre van ideaal om dan een zware beklimming te moeten overleven. Hij krijgt niet onmiddellijk een kans op revanche, maar al bij al is het schrappen van de klim voor hem misschien een goede zaak.