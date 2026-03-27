"Heb het hem een of twee keer gezegd": Lefevere ziet Evenepoel foute keuze maken

Patrick Lefevere had Remco Evenepoel enkele jaren onder zijn vleugels bij Soudal Quick-Step. Hij ziet in Evenepoel dan ook meer een eendagsrenner dan een ronderenner.

Bij zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe kiest Remco Evenepoel resoluut voor rittenkoersen en mikt hij deze zomer op de Tour. Hij rijdt wel enkele klassiekers, maar beperkt zich tot de heuvelklassiekers.

Evenepoel meer eendagsrenner dan ronderenner?

En dat had Patrick Lefevere toch liever anders gezien. "Ik denk persoonlijk dat Remco in Milaan-Sanremo moest hebben gezeten en ook Vlaanderen of de E3 had moeten rijden", zegt hij bij HLN.

"Ik heb het hem een of twee keer gezegd, maar ja bon...", gaat Lefevere verder. Maar Evenepoel blijft gefixeerd op de rittenkoersen. Vooral het winnen van de Tour de France blijft een droom van Evenepoel.

Kan Evenepoel de Tour winnen?

Evenepoel won ook al de Vuelta in 2022, maar de Tour wordt nog altijd een ander maar mouwen. Lefevere ziet vooral niet in hoe Evenepoel er in kan slagen om Pogacar en ook Vingegaard te kloppen.



Al heeft Evenepoel wel nog tijd, hij is nog altijd maar 26 jaar. Hij zou zich nog zo'n twee jaar op de rittenkoersen te kunnen fixeren, al blijft Lefevere erbij dat het een moeilijke zaak zal blijven.