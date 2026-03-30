Reden van het succes van Van der Poel? Vanmarcke ziet twee voordelen

In tegenstelling tot veel renners in het peloton rijdt Mathieu van der Poel nog altijd met een relatief breed stuur. Al heeft dat volgens Sep Vanmarcke ook voordelen voor Van der Poel.

Van der Poel blijft trouw aan breder stuur

In de zoektocht naar aerodynamica kozen veel renners de afgelopen jaren voor een smaller stuur. Niet Mathieu van der Poel, de Nederlander gebruikt al jaren een relatief breed stuur van 45 cm en blijft dat ook doen.

En dat terwijl veel renners nu rijden met een stuur van zo'n 40 cm, waardoor ze aerodynamischer op hun fiets kunnen zitten. Sep Vanmarcke ziet echter ook voordelen bij het bredere stuur van Van der Poel.

Vanmarcke ziet voordelen bij breder stuur Van der Poel

"Met een breder stuur zit je stabieler op de fiets", zegt Vanmarcke bij Café Koers. "Je kunt de moeilijkheden beter aan op technisch vlak." Zou zijn breder stuur één van de redenen zijn waarom Van der Poel zo weinig valt?

Vanmarcke ziet echter nog een ander nadeel aan een smaller stuur behalve de verminderde stabiliteit. "Je longen krijgen ook minder ruimte waardoor je minder goed kan ademen", stelt de ploegleider van Soudal Quick-Step.

"Dus zo'n smal stuur levert niet alleen maar voordelen op." Als is het maar de vraag of Van der Poel nog veel navolging zal krijgen en er plots weer mee renners zullen overschakelen naar bredere sturen.