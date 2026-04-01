Sven Vanthourenhout verdedigt zichzelf na maandenlang zwijgen over Evenepoel

De zaken zijn benoemd tussen Sven Vanthourenhout en de aanwezige media in Dwars door Vlaanderen. Ook hij heeft de lippen stevig op elkaar gehouden over de deelname van Remco Evenepoel aan de Ronde van Vlaanderen.

Is het op een juiste manier aangepakt door Red Bull? Waarom moest dit maandenlang ontkend worden? Dat waren toch vragen die op de lippen van elke journalist brandde. "Daar kan ik eigenlijk weinig over zeggen", laat Vanthourenhout het in het midden. "Ik ga me daar zeker niet over uitspreken. Uiteraard speelden er een aantal dingen."

Vanthourenhout vindt in elk geval niet dat hij in een enerverende positie wordt gedwongen. "Ik zit daar niet mee verveeld. Ik probeer wel altijd correct te zijn. De nieuwsgierigheid van Remco is er altijd geweest, maar ik heb vooral gesleuteld aan de klassieke ploeg." Met al de rest heeft Vanthourenhout zich niet beziggehouden, beweert hij.

Vanthourenhout kijkt met realisme naar Ronde van Vlaanderen

Daar valt dan ook de al of niet deelname van Evenepoel aan de Ronde van Vlaanderen onder. Het is wel nieuws dat Vanthourenhout als ploegleider met open armen ontvangt. "Ik ben blij dat Remco de Ronde van Vlaanderen rijdt. Het zal nu wat vroeger zijn dan verwacht. Ik zal zelf zeker niet uitspreken dat het is om te winnen."

Als ploeg zien ze het dus eerder als een leerproces. Tegelijkertijd is Vanthourenhout zich wel bewust van de gretigheid van iemand als Evenepoel, die waarschijnlijk dus toch voor de overwinning zal gaan. "Hij heeft ons bezig gezien in het openingsweekend. Dat heeft wat bij hem losgemaakt, ook al was het al vroeger bij hem aan het borrelen."

Evenepoel weet al sinds december dat hij Ronde rijdt

Dat is wel het minste wat gezegd kan worden. Evenepoel verklapte in een video op zijn YouTube-kanaal dat hij al op 27 december 2025 het parcours voor het eerst ging verkennen en het dus al sindsdien in zijn hoofd zit om de Ronde van Vlaanderen te rijden.