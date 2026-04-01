Van Aert heeft na nieuwe en heel zure tweede plek toch grapje in huis: "Daar moest hij eerder aan denken"

Opnieuw een ondankbare tweede plek voor Wout van Aert in Dwars door Vlaanderen. Al zal hij dit wel sneller een plaats kunnen geven dan het resultaat van vorig jaar.

"Derde keer, goede keer, dacht ik. Maar blijkbaar niet. Ik ben niet in het ziekenhuis geëindigd, dat is het positieve", verwijst hij naar zijn zware valpartij in de editie van 2024. Van Aert kon deze keer inderdaad zijn kansen verdedigen tot aan de finish. Die lag echter een paar meter te ver. "Zoals altijd is dit zuur", bekent Van Aert.

Hij heeft niet veel achterom gekeken. "Ik wilde focussen tot aan de finish op mijn inspanning. Het duurde net te lang. Dat Ganna het vervelend vond dat hij mij moest inhalen? Daar moest hij eerder aan denken", grapt Van Aert. "Ik denk niet dat hij het zo heel vervelend vindt. Dat is koers, natuurlijk. Als je zo kunt winnen, is dat ook een prachtige manier."

Van Aert snel naar boven op de Eikenberg

Volgens Van Aert kan iedere wielerliefhebber dit appreciëren. Wat wist hij voorts nog te zeggen over de koers? "Veel ploegen reden vrij defensief, waardoor we nog met een groot peloton zaten. Ik besloot de Eikenberg, het laatste zware punt in deze wedstrijd, snel naar boven te knallen. Ik had twee goede kompanen met Grégoire en Larsen."

Grégoire zat echter ook kapot op een bepaald moment. "Hij heeft ook veel werk opgeknapt, daar bedank ik hem voor. In de finale moest ik alleen gaan. Ik voelde de snelheid zakken. De benen zijn heel goed. Ik ben natuurlijk ontgoocheld dat ik naast de overwinning grijp, maar ik moet tevreden zijn met hoe ik recent gereden heb."

Van Aert klaar voor Ronde van Vlaanderen

Vanaf nu is het uitkijken naar komende zondag. "Hoe klaar ik ben? Heel klaar", lacht Van Aert. "Christophe Laporte was ook op de afspraak in de finale. Met hem en Per Strand Hagenes heb ik twee sterke ploegmaats. Zowel ikzelf als de ploeg zijn er klaar voor. Ik wist voor vandaag ook al dat ik klaar was."