Op dít vlak kan "onnavolgbare" Evenepoel het verschil maken in de Ronde van Vlaanderen

Lorenz Lomme
Op dít vlak kan "onnavolgbare" Evenepoel het verschil maken in de Ronde van Vlaanderen
Remco Evenepoel start zondag tegen alle verwachtingen in in de Ronde van Vlaanderen. Onze landgenoot staat voor zijn debuut, maar mag volgens Tom Dumoulin meteen hoge ambities koesteren.

Evenepoel maakte zijn deelname zelf bekend via een filmpje op Instagram. "Zijn jullie klaar, Vlaanderen? Ik zie jullie zondag", schreef hij. Oud-renner Tom Dumoulin ziet Evenepoel goed presteren zondag.

"Evenepoel is een van de beste klassiekerrenners. Hij wint niet voor niets Luik-Bastenaken-Luik, de olympische wegwedstrijd en het WK. Slopende, lange wedstrijden, dat kan hij aan", zegt Dumoulin bij de NOS.

Je haalt Evenepoel niet terug

De voormalige winnaar van de Giro denkt dat Evenepoel op één domein het verschil kan maken. "Op het vlakke is hij onnavolgbaar. Geef hem een gat en je haalt hem niet terug. Omdat hij aerodynamisch is en vermogen kan trappen."

"Van de klassiekermannen kan hij - Vuelta gewonnen, derde in de Tour - als een van de besten een berg op", voegt Dumoulin toe. "Misschien niet zo hard als Pogacar, maar 'keihard op het vlakke en meer dan behoorlijk de klimmetjes verteren', is een gouden combi voor de Ronde Van Vlaanderen."

Na de Ronde van Vlaanderen snijdt Evenepoel de Ardennenklassiekers aan, een terrein waar hij al meermaals zijn uitzonderlijke kwaliteiten liet bewonderen. Doet hij dat zondag ook voor de eerste keer in Vlaanderens Mooiste?

Evenepoel vindt dat hij maar één ding moet veranderen om Pogacar en Van der Poel te kloppen

Evenepoel vindt dat hij maar één ding moet veranderen om Pogacar en Van der Poel te kloppen

19:45
Rijdt hij ook Parijs-Roubaix? Remco Evenepoel doet opvallende bekentenis

Rijdt hij ook Parijs-Roubaix? Remco Evenepoel doet opvallende bekentenis

Van der Poel veegt vermoeden compleet van tafel en zegt wat krachten gekost heeft in strijd met Pogacar

Van der Poel veegt vermoeden compleet van tafel en zegt wat krachten gekost heeft in strijd met Pogacar

18:35
Lodewyck streng voor Evenepoel na de Ronde en ziet nog groot verschil met Van der Poel en Pogacar

Lodewyck streng voor Evenepoel na de Ronde en ziet nog groot verschil met Van der Poel en Pogacar

Van Aert reflecteert onder oog van Sarah en kinderen: "Niet vergeten hoe sterk Pogacar en Van der Poel zijn"

Van Aert reflecteert onder oog van Sarah en kinderen: "Niet vergeten hoe sterk Pogacar en Van der Poel zijn"

18:05
Twijfels over winstkansen Evenepoel? CEO Ralph Denk spreekt weinig vertrouwen uit

Twijfels over winstkansen Evenepoel? CEO Ralph Denk spreekt weinig vertrouwen uit

Kopecky strandt op plaats vier in de Ronde en moet iets toegeven over Vollering

Kopecky strandt op plaats vier in de Ronde en moet iets toegeven over Vollering

21:30
Vermeersch (7de) verklaart tactiek van UAE en Pogacar en geeft ook eigen foutje toe

Vermeersch (7de) verklaart tactiek van UAE en Pogacar en geeft ook eigen foutje toe

🎥 Evenepoel en Pogacar ontsnappen aan diskwalificatie in de Ronde van Vlaanderen

🎥 Evenepoel en Pogacar ontsnappen aan diskwalificatie in de Ronde van Vlaanderen

13:00
Gekoerst in de achtergrond: Stuyven (6de) doet zijn Ronde van Vlaanderen uit de doeken

Gekoerst in de achtergrond: Stuyven (6de) doet zijn Ronde van Vlaanderen uit de doeken

Over de Kwaremont en de sterke Vermeersch: Evenepoel en Pogacar houden zich niet in met hun onthullingen

Over de Kwaremont en de sterke Vermeersch: Evenepoel en Pogacar houden zich niet in met hun onthullingen

11:20
🎥 Vollering pakt eerste zege in de Ronde, Kopecky valt net naast het podium

🎥 Vollering pakt eerste zege in de Ronde, Kopecky valt net naast het podium

"Hij stuurde deze week nog een sms": Lefevere schept klaarheid over Evenepoel

"Hij stuurde deze week nog een sms": Lefevere schept klaarheid over Evenepoel

14:00
Pogacar verklaart waarom hij Evenepoel absoluut niet wilde laten terugkeren in de Ronde

Pogacar verklaart waarom hij Evenepoel absoluut niet wilde laten terugkeren in de Ronde

🎥 Nog maar eens prijs: Pogacar knijpt Van der Poel dood en wint de Ronde van Vlaanderen

🎥 Nog maar eens prijs: Pogacar knijpt Van der Poel dood en wint de Ronde van Vlaanderen

16:44
🎥 Evenepoel krijgt al snel slecht nieuws, Alpecin-Premier Tech troeft UAE tactisch af

🎥 Evenepoel krijgt al snel slecht nieuws, Alpecin-Premier Tech troeft UAE tactisch af

"Als je elkaar graag ziet, neem je dat erbij": vriendin Roxanne eerlijk over Van der Poel

"Als je elkaar graag ziet, neem je dat erbij": vriendin Roxanne eerlijk over Van der Poel

16:00
Van Avermaet begripvol over incident aan overweg in de Ronde, Infrabel is streng

Van Avermaet begripvol over incident aan overweg in de Ronde, Infrabel is streng

Van Aert duidelijk over andere renners en heeft goede tip voor vaders en moeders: "Hij is een koele kikker"

Van Aert duidelijk over andere renners en heeft goede tip voor vaders en moeders: "Hij is een koele kikker"

10:45
Vanthourenhout helder over enthousiasme bij Evenepoel, die zelf vol zelfvertrouwen spreekt

Vanthourenhout helder over enthousiasme bij Evenepoel, die zelf vol zelfvertrouwen spreekt

Op het nippertje: Sarah De Bie ontsnapte aan ongeval net voor de Ronde van Vlaanderen

Op het nippertje: Sarah De Bie ontsnapte aan ongeval net voor de Ronde van Vlaanderen

12:30
Van der Poel vreest Pogacar om één iets voor de Ronde van Vlaanderen

Van der Poel vreest Pogacar om één iets voor de Ronde van Vlaanderen

Is schokkende afloop voor Van der Poel mogelijk? Bruyneel zaait twijfel

Is schokkende afloop voor Van der Poel mogelijk? Bruyneel zaait twijfel

07:00
"Kans is groot dat ik dan gestopt ben": Van Aert doet verrassende onthulling

"Kans is groot dat ik dan gestopt ben": Van Aert doet verrassende onthulling

"Hij verdient het echt": Planckaert onthult wie hij graag de Ronde ziet winnen

"Hij verdient het echt": Planckaert onthult wie hij graag de Ronde ziet winnen

08:30
"Vind het erg jammer": Belgische topper moet passen voor de Ronde van Vlaanderen

"Vind het erg jammer": Belgische topper moet passen voor de Ronde van Vlaanderen

De winnende tactiek? Dirk De Wolf geeft helder advies aan Wout van Aert voor de Ronde

De winnende tactiek? Dirk De Wolf geeft helder advies aan Wout van Aert voor de Ronde

07:30
Van Aert heeft zijn helm en ook Evenepoel is op speciale manier blikvanger van jewelste: "Wow, olalaa!"

Van Aert heeft zijn helm en ook Evenepoel is op speciale manier blikvanger van jewelste: "Wow, olalaa!"

Ex-topper gaat verrassend tegen de stroom in: "Mijn favoriet is Van Aert, Van der Poel lijkt minder krachtig"

Ex-topper gaat verrassend tegen de stroom in: "Mijn favoriet is Van Aert, Van der Poel lijkt minder krachtig"

04/04
Lampaert en Del Grosso hebben zo hun eigen inzichten over de beslissing van Evenepoel

Lampaert en Del Grosso hebben zo hun eigen inzichten over de beslissing van Evenepoel

De grote vrees is er nog altijd: Van Aert onder andere door Gilbert met de voeten op de grond gezet

De grote vrees is er nog altijd: Van Aert onder andere door Gilbert met de voeten op de grond gezet

04/04
Straks opnieuw zo'n slimme zet van Van Aert? "Je kunt zien waarom hij een van de grootste kampioenen is" Interview

Straks opnieuw zo'n slimme zet van Van Aert? "Je kunt zien waarom hij een van de grootste kampioenen is"

Van der Poel gewaarschuwd voor slopende tactiek van UAE-sluipmoordenaars: "Vorig jaar parkeerde hij ineens"

Van der Poel gewaarschuwd voor slopende tactiek van UAE-sluipmoordenaars: "Vorig jaar parkeerde hij ineens"

04/04
Huidig en voormalig kampioen breken een lans voor Van Aert: "Dat verdient hij niet"

Huidig en voormalig kampioen breken een lans voor Van Aert: "Dat verdient hij niet"

Ploegmaat ziet licht nadeel voor Remco Evenepoel in Ronde van Vlaanderen

Ploegmaat ziet licht nadeel voor Remco Evenepoel in Ronde van Vlaanderen

04/04
Lefevere waarschuwt Evenepoel op te passen met liegen en zweert het zelf zo nooit gedaan te hebben

Lefevere waarschuwt Evenepoel op te passen met liegen en zweert het zelf zo nooit gedaan te hebben

