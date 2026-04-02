Op dít vlak kan "onnavolgbare" Evenepoel het verschil maken in de Ronde van Vlaanderen

Remco Evenepoel start zondag tegen alle verwachtingen in in de Ronde van Vlaanderen. Onze landgenoot staat voor zijn debuut, maar mag volgens Tom Dumoulin meteen hoge ambities koesteren.

Evenepoel maakte zijn deelname zelf bekend via een filmpje op Instagram. "Zijn jullie klaar, Vlaanderen? Ik zie jullie zondag", schreef hij. Oud-renner Tom Dumoulin ziet Evenepoel goed presteren zondag.

"Evenepoel is een van de beste klassiekerrenners. Hij wint niet voor niets Luik-Bastenaken-Luik, de olympische wegwedstrijd en het WK. Slopende, lange wedstrijden, dat kan hij aan", zegt Dumoulin bij de NOS.

Je haalt Evenepoel niet terug

De voormalige winnaar van de Giro denkt dat Evenepoel op één domein het verschil kan maken. "Op het vlakke is hij onnavolgbaar. Geef hem een gat en je haalt hem niet terug. Omdat hij aerodynamisch is en vermogen kan trappen."

"Van de klassiekermannen kan hij - Vuelta gewonnen, derde in de Tour - als een van de besten een berg op", voegt Dumoulin toe. "Misschien niet zo hard als Pogacar, maar 'keihard op het vlakke en meer dan behoorlijk de klimmetjes verteren', is een gouden combi voor de Ronde Van Vlaanderen."

Na de Ronde van Vlaanderen snijdt Evenepoel de Ardennenklassiekers aan, een terrein waar hij al meermaals zijn uitzonderlijke kwaliteiten liet bewonderen. Doet hij dat zondag ook voor de eerste keer in Vlaanderens Mooiste?